El insólito choque en medio de los festejos de la victoria de Argentina sobre Egipto

Producto del accidente, dos personas resultaron heridas y una de ellas tuvo que ser trasladada.

En medio de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final del Mundial 2026, un insólito choque se registró este martes en la Autopista Panamericana cuando un vehículo dio marcha atrás en medio de la vía y chocó contra otro auto que circulaba por el carril rápido.

Producto del accidente, dos personas resultaron heridas y una de ellas tuvo que ser trasladada. El incidente se registró a la altura del kilómetro 40 del ramal Campana, en sentido a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la localidad bonaerense de Benavidez, alrededor de las 15:30 de este martes.

Las primeras hipótesis apuntan a que la mujer que conducía una camioneta habría intentado volver a una salida que quedaba unos metros más atrás, sin advertir que este tipo de maniobras es muy peligrosa sobre una de las arterias más concurridas.

Cómo fue el choque en la Autopista Panamericana

El hecho fue registrado por un grupo de personas que cruzaban el puente hasta que advirtieron que una camioneta Honda CR-V, conducida por una mujer de 44 años, estaba yendo marcha atrás por el carril central de la Panamericana.

En la secuencia se ve cómo dos vehículos lograron esquivar el coche que realizaba la maniobra imprudente, hasta que en un momento empezó a invadir el canal rápido de la vía. Allí fue donde se estrelló con un Volkswagen Vento que venía de frente, y era manejado por un hombre de 49 años.

Como consecuencia del impacto, la mujer que manejaba la camioneta debió ser asistida por personal médico y trasladada al Hospital Municipal de Garín. En tanto, el otro herido leve también fue llevado al mismo hospital. De acuerdo al parte policial, la conductora del Honda se encontraba en estado de shock, aunque fuera de peligro.

El personal del SAME estuvo a cargo de la asistencia y de un servicio de emergencias que llegó al lugar unos minutos después del choque. Producto del accidente, el carril central se vio interrumpido y los conductores se concentraron en los tres restantes, lo que generó importantes demoras en la circulación mientras trabajaban los equipos de emergencia.

En el operativo intervinieron efectivos de la comisaría 3.ª de Garín, personal de seguridad vial y servicios de asistencia sobre la autopista. Finalmente, la causa fue caratulada como lesiones culposas y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Escobar, que busca determinar las circunstancias en las que la camioneta comenzó a circular marcha atrás.