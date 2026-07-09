Los gobernadores freezan la reforma electoral de Milei en el Senado

Javier Milei ensayó un acercamiento a los gobernadores en la celebración del 9 de Julio, para pedirles que repliquen en sus territorios el ajuste que lleva a nivel nacional. Mientras eso sucede, la Casa Rosada continúa con el operativo de seducción a los jefes provinciales para que ordenen a sus legisladores acompañar la reforma electoral en el Senado. Sin embargo, las señales que vienen de las provincias le dan a entender a La Libertad Avanza (LLA) que tendrá que sentarse a negociar cambios.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, comentó que con otros mandatarios de la Unión Cívica Radical (UCR) dialogaron sobre “la importancia" de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que consideraron una "buena herramienta", por lo que no se inclinarían por la propuesta oficialista de eliminarlas.

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“Hemos hablado bastante de ese tema (con el jefe de Gabinete, Diego Santilli) pero, obviamente no hay una definición. Dependerá del Congreso. Sobre todo, me parece, que demanda hablar más entre los gobernadores y también con los legisladores para tener una definición clara. Pensaría que podríamos suspender otra vez, como ya ocurrió, pero no eliminarla”, afirmó.

Carlos Sadir, gobernador de Jujuy

Los radicales son el bloque a convencer por la Casa Rosada, ya que tienen diez bancas necesarias para que el proyecto redactado por el gobierno de Milei consiga una mayoría que supere al interbloque Popular. Sin embargo, el oficialismo busca las voluntades de los mandatarios de raigambre peronista que acompañan los proyectos del oficialismo.

"Las PASO son una encuesta muy cara", afirmó el miércoles en una entrevista de Futurock el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. El mandatario, sin embargo, no se subió a las versiones sobre una eventual modificación a la reforma electoral que habilitaría la implementación de listas colectoras. "No es algo que me convence", explicó.

Ese punto es compartido por su par de Tucumán, Osvaldo Jaldo. "No puedo opinar de algo que todavía no nos han presentado a los gobernadores”, sintetizó. A diferencia de Jaldo, el jefe provincial tucumano aboga por sostener las PASO. "Estamos en contra de sacarlas", afirmó, según replicó el medio La Gaceta.

"Por ahora, sigue todo igual", comentaban fuentes del bloque de LLA a El Destape sobre el estado de las negociaciones. La intención del oficialismo es eliminar las PASO, para evitar la posibilidad de que el peronismo se rearme con un liderazgo definido que salga a través de una interna.

Hasta hace unos meses, los partidos que conformaban el extinto Juntos por el Cambio proponían unas PAS; es decir, que solo los frentes que necesiten definir liderazgos a través de internas las pidan.

El Senado tendrá una sesión el 15 y planifica otra para el 6 de agosto, después del receso informal de invierno. Los temarios a tratar darán más aire a los negociadores para continuar las conversaciones.

"El tema está nebuloso. Al parecer no hay nada muy claro ni concreto y Santilli la tiene difícil con los gobernadores. Ya Jalil y Jaldo le pusieron paños fríos", observaron ante la consulta de este medio una voz del interbloque Popular.