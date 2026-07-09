¿Qué le pasó a Mbappé que pidió el cambio?: La foto que preocupa a la Selección de Francia en pleno Mundial

En medio del partido entre Francia y Marruecos por los cuartos de final de la Copa del Mundo, Kylian Mbappé fue uno de los mejores jugadores del equipo. Sin embargo, cuando promediaba el sgundo tiempo se pudo ver al delantero que se tiró en el piso y pidió el cambio.

Muy rápido, el entrenador francés Didier Deschamps decidió sacar al delantero por las dudas y, en este caso, se pudo ver como el atacante salió con algunos problemas. Para colmo, cuando se sentó en el banco de suplentes, tenía hielo en el pie y estaba tirado.