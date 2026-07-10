Tenía 71 años: profundo dolor por la muerte de una querida cantante argentina

Una reconocida cantante de tango falleció a los 71 años en la ciudad de Ushuaia.

El pasado martes 7 de julio falleció a los 71 años Carmen “Kuky” Rey, una de las figuras más emblemáticas del tango y una de las artistas más respetadas de la escena cultural de la ciudad del sur, Ushuaia.

A pesar de que la causa de la muerte no haya sido revelada por su familia, la noticia fue confirmada mediante un comunicado difundido por la Casa Ramón Oviedo, institución que destacó el extenso legado de quien supo brillar con luz propia como cantante, actriz, intérprete de tango y docente.

El velatorio se realizó el miércoles 8 de julio, entre las 11:30 y las 20:00, en la Sala “B” de la casa velatoria ubicada en Kayén 131, en la capital fueguina. Al finalizar la ceremonia, familiares, colegas y alumnos le rindieron un emotivo homenaje, recordando su trayectoria artística y humana.

El gran recorrido de Carmen Kuky Rey

Carmen "Kuky" Rey fue una reconocida actriz, cantante de tango y docente argentina que se convirtió en una de las máximas referentes de la cultura en Tierra del Fuego.

Con su poderosa voz y su inconfundible estilo interpretativo, dejó una huella en los festivales patagónicos y en numerosos escenarios del sur del país. A lo largo de su trayectoria encabezó diversos proyectos musicales y artísticos colectivos.

Su gran vocación por la docencia fue otro de los pilares de su vida. Desde las aulas y los talleres transmitió su pasión por la actuación y la música a varias generaciones de jóvenes fueguinos. Quienes compartieron ese camino con ella la recuerdan por su generosidad, su calidez humana y su incansable compromiso para acompañar.

Su trágico fallecimiento provocó una profunda conmoción y un inmenso pesar en la comunidad de Ushuaia. El legado que dejó en la ciudad permanecerá vigente en cada uno de los espacios culturales que impulsó y fortaleció.

