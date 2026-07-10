El Gobierno de la provincia de Buenos Aires firmó con los gremios docentes y los trabajadores estatales un nuevo aumento salarial de un 7%, que se aplicará de manera escalonada durante julio y agosto próximo. El salario de un maestro de grado jornada completa llegará a los $2.037.149 en agosto. Las autoridades bonaerenses volverán a reunirse con el sector en septiembre para continuar la paritaria.

A inicios de la semana pasada, el gobierno de Axel Kicillof ofreció a los gremios docentes un aumento salarial del 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio. La oferta finalmente se aprobó el miércoles pasado por la mayoría de las asociaciones gremiales que participaron de la negociación. La misma oferta fue realizada a los estatales, quienes la aprobaron a través de la Unión del Personal Civil de la Nación Buenos Aires (UPCNBA).

En el caso delos estatales, la propuesta incorpora también el pase a planta permanente de 8.000 trabajadoras transitorios correspondientes al período 2024-2025

Paritaria docente con aumento: así queda la escala salarial

Con la oferta salarial aceptada, los gremios brindaron un detalle de cargos testigos con 10 años de antigüedad:

•⁠ ⁠Preceptora: Julio $855.757 - Agosto $885.901

•⁠ ⁠Maestra de Grado: Julio $990.793 - Agosto $1.018.575

•⁠ ⁠Profesor: Julio $1.348.905 - Agosto $1.380.137

•⁠ ⁠Maestro de Grado + 5ta Hora: Julio $1.236.347 - Agosto $1.268.805

•⁠ ⁠Maestro de Grado Jornada Completa: Julio $1.982.586 - Agosto $2.037.149

El incremento salarial comenzará a percibirse con los haberes correspondientes a julio y tendrá un nuevo ajuste en agosto, beneficiando a todos los auxiliares y docentes que integran el sistema educativo provincial.

La reacción en la Provincia

"Estamos muy satisfechos por haber llegado una vez más a un acuerdo salarial con los representantes gremiales", afirmó el ministro de Economía provincial, Pablo López.

El funcionario destacó el papel de los empleados públicos en la prestación de los servicios esenciales y aseguró que la gestión de Kicillof realiza “un enorme esfuerzo en materia salarial”, al tiempo que busca mejorar las condiciones laborales dentro del Estado provincial.

Por su parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, sostuvo que el acuerdo tiene "un fuerte valor político" porque no se limitó a la discusión salarial, sino que también incorporó avances vinculados con los derechos y las condiciones de trabajo de docentes y estatales.

"Demuestra que, con diálogo, negociación colectiva y decisión política, es posible ampliar derechos", señaló Correa.

En el caso del sector docente, el entendimiento incluye una adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación frente a hechos de violencia y acoso contra los trabajadores de la educación.