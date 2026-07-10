Vacaciones de invierno: agenda de actividades imperdibles para toda la familia

El Mago de Oz, en el Teatro Nacional Cervantes.

El 20 de julio comienzan las vacaciones de invierno y son muchas las familias que ya están planificando agendas de actividades para hacer con los más jóvenes, aprovechando las dos semanas de receso escolar. Ante la nutrida oferta de propuestas, una selección de 4 imperdibles para grandes y chicos.

Había otra vez. Un espectáculo de Cuentos en Pijamas, de Flor Suárez

Sinopsis: cuando Helena era chiquita, su mamá le inventaba historias antes de irse a dormir. Años después, mientras la joven revisa su cuarto de la infancia, esos cuentos se vuelven reales: frente a sus ojos desfilan un perro que se cree gato, una vela de cumpleaños que encuentra objetos perdidos y hasta un hermoso monstruo que se cree invisible. Helena se desliza por relatos llenos de música, magia, humor y amor, para invitarnos al extraordinario viaje que es crecer.

La exitosa saga de libros infantiles de Flor Suarez Cuentos en Pijamas cobra vida en este sorprendente espectáculo teatral adaptado y dirigido por Emiliano Dionisi. Los amados personajes de los cuentos llenarán el escenario del teatro Picadero, con la música original que la banda Pequeño pez compuso especialmente para esta obra. Una experiencia para disfrutar en familia y recuperar el valor de la imaginación.

Funciones: a partir del 28 de junio a las 11 horas, todos los domingos en el Teatro Picadero (Pasaje Santos Discépolo 1857, CABA).

El Mago de Oz, de Marisé Monteiro sobre el libro de L. Frank Baum

Sinopsis: sobre un cielo verdoso, se lee el título: El Mago de Oz. Entre sus letras blancas se destacan torres de distintas formas geométricas sobre la cima de una ladera de césped. Desde el centro, se dibuja un camino estrecho y dorado que llega hasta cuatro personajes ubicados de espaldas, en primer plano. De izquierda a derecha: un hombre de hojalata, un león, una pequeña con vestido a cuadros y trenzas y un espantapájaros. De Marisé Monteiro. Basado en El maravilloso mago de Oz de L. Frank Baum. Música original de Ángel Mahler y Martín Bianchedi. Dirección musical de Damián Mahler. Coreografía de Vanesa García Millán. Dirección general de Sebastián Irigo.

Funciones: la obra se presentará desde el jueves 16 de julio al domingo 27 de septiembre, los sábados y domingos a las 14:30 horas en la Sala María Guerrero del Teatro Nacional Cervantes.

El Mago de Oz, en el Teatro Nacional Cervantes.

Mi color, mi remera en Hangeul, en el Centro Cultural Coreano

Cada encuentro comenzará con un mini recorrido guiado por la muestra, donde los niños descubrirán cómo la música tradicional coreana, conocida como gugak, y la vestimenta tradicional continúan presentes e inspirando al K-pop y al cine, como el caso de la película Las guerreras K-pop. Además, podrán conocer y experimentar algunos instrumentos musicales tradicionales que resuenan en los videos de grupos como BTS y Stray Kids, quienes en los próximos meses visitarán la Argentina.

Luego del recorrido, los niños participarán de la actividad Escribí tu deseo y colgalo en el árbol Dangsan; y podrán crear su propia remera personalizada con caracteres del alfabeto coreano (hangeul), utilizando los colores y diseños que prefieran. El Centro Cultural Coreano entregará todos los materiales necesarios para realizar la actividad.

Las actividades se desarrollarán el martes 21, miércoles 22 y jueves 23 de julio, en dos turnos diarios, a las 14:30 y a las 16 horas, en la sede del Centro Cultural Coreano ubicada en Maipú 972, del barrio porteño de Retiro. Cada sesión tendrá un cupo de 20 participantes, con ingreso gratuito y por orden de llegada. La actividad está destinada a niñas y niños de 6 a 13 años.

Jurassic World: The Experience

Jurassic World: The Experience suma nuevas funciones para las vacaciones de invierno. Basada en la exitosa franquicia cinematográfica de Universal Pictures y Amblin Entertainment, esta experiencia combina entretenimiento de primer nivel con ciencia y educación a través de un recorrido que impulsa la emoción, curiosidad y la nostalgia de sus visitantes.

Al cruzar las puertas de Jurassic World, los visitantes se encontrarán con escenarios temáticos, selvas prehistóricas y la sensación de estar dentro de la película, todo esto acompañado por dinosaurios de tamaño real, creados con tecnología animatrónica de última generación por los expertos de Animax Designs. A través de esta aventura se podrá disfrutar, por ejemplo, de un imponente Braquiosaurio que deja sin aliento, a los intrépidos y veloces Velociraptors, incluida Blue, la favorita de los fans y también al rey indiscutido del mundo jurásico: el Tiranosaurus Rex. La actividad se puede disfrutar en el Complejo Al Río, en Vicente López, y las entradas pueden comprarse a través de www.enigmatickets.com.