Vacaciones de invierno: el frío, el cansancio y las rutas desconocidas, la combinación que aumenta los accidentes de tránsito

Para muchos argentinos, las vacaciones de invierno son la oportunidad de recorrer el país y disfrutar de distintos destinos. Sin embargo, el incremento de la circulación en las rutas, los trayectos extensos y las condiciones climáticas propias de la temporada, lluvia, nieve, hielo, escarcha y niebla, también elevan el riesgo de sufrir un siniestro vial, especialmente en los caminos patagónicos, donde las bajas temperaturas y la geografía exigen una conducción mucho más atenta.

En este contexto, reforzar la seguridad en la ruta se vuelve clave: revisar el estado del vehículo, respetar las normas de tránsito y conducir de manera responsable son medidas simples que pueden marcar la diferencia.

Cómo evitar los accidentes de tránsito en invierno

"Los viajes largos durante el invierno suelen realizarse con la calefacción encendida, una condición que favorece la somnolencia. Si además se circula por rutas extensas y monótonas, el riesgo aumenta considerablemente. Por eso es fundamental planificar el recorrido, conocer las características del camino, identificar lugares de descanso y prever las paradas para cargar combustible", explica Daniel Telmo, asesor en Seguridad Vial de La Segunda Seguros.

Otro aspecto que suele jugar en contra es el exceso de confianza. Al tratarse de viajes asociados al descanso y al esparcimiento, muchas personas relajan hábitos de conducción que sí mantienen durante sus desplazamientos cotidianos.

Sin embargo, al viajar a regiones con una geografía diferente a la habitual, cambian también las condiciones de manejo. Las rutas de montaña, la presencia de niebla o hielo y los caminos desconocidos exigen una conducción mucho más atenta y prudente.

En ese sentido, es recomendable informarse previamente sobre el estado de las rutas y las condiciones climáticas del destino. En zonas con posibilidad de nieve o escarcha, es importante contar con cadenas para los neumáticos o utilizar cubiertas adecuadas para esas superficies.

Revisiones clave antes de salir

Antes de salir también resulta indispensable realizar una revisión básica del vehículo. Verificar la presión y el estado de los neumáticos, incluida la rueda de auxilio, controlar frenos, luces, limpiaparabrisas, niveles de aceite y refrigerante, además del correcto funcionamiento del sistema de calefacción, puede evitar inconvenientes durante el viaje.

Quienes viajan con niños deben prestar especial atención a las medidas de protección. Los menores siempre deben viajar en el asiento trasero, utilizando el Sistema de Retención Infantil (SRI) correspondiente a su edad, peso y altura o el cinturón de seguridad cuando corresponda. También se recomienda evitar que saquen la cabeza o los brazos por la ventanilla y nunca llevarlos sobre las piernas o compartiendo el cinturón con un adulto.

Además de la documentación obligatoria, conviene revisar que todos los ocupantes utilicen correctamente el cinturón de seguridad, regular los apoyacabezas a la altura adecuada y llevar elementos adicionales como linterna, balizas y un teléfono celular con suficiente carga para afrontar cualquier eventualidad.

"El exceso de velocidad y la falta de descanso siguen siendo las principales causas de los siniestros viales durante las vacaciones. Cuando a estos factores se suman condiciones climáticas adversas o rutas desconocidas, el riesgo se multiplica. La mejor manera de disfrutar el viaje es conducir con tiempo, descansar cuando sea necesario y priorizar siempre la seguridad", concluye Daniel Telmo.