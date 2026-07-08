Cómo hacer una mascarilla natural para los puntos negros: solamente necesitás huevo y café.

Hay un truco casero con solamente dos ingredientes que podés hacer en casa para eliminar los puntos negros. Los puntos negros son poros obstruidos por una mezcla de grasa (sebo) y células muertas. Aunque es algo muy común, lo ideal es eliminarlos para tener una piel saludable y que se vea bien.

"Te voy a ayudar a sacar tu mejor versión y sin gastar mucho dinero. Te voy a enseñar cómo quitar esos molestos puntos negros de la nariz", cuenta Eli Wagner, creadora de contenido beauty en sus redes sociales. Para este truco vas a necesitar solamente clara de huevo y café. Si no te convence, también tenés otras dos opciones de métodos no naturales que podés probar con productos comprados.

Método natural para eliminar los puntos negros

Ingredientes

Clara de huevo.

Café.

Preparación

Mezclar en un recipiente una clara de huevo con café. Revolver muy bien. Aplicá en tu nariz o cualquier parte del rostro donde tengas puntos negros. Arriba, aplicá papel de cocina. Dejá que se seque hasta que se endurezca y retirar.

Otros dos métodos con opciones no naturales (productos que podés comprar)

Si no querés realizar este truco casero, podés probar otros con productos comprados. Para este segundo método, conseguí un aceite limpiador desmaquillante. Aplicá en seco y masajeá tu nariz por un minuto. Este aceite disuelve la grasa y limpia los poros.

Por último, el tercer método consiste en usar un removedor de puntos negros. Aplicá y colocá un pad de algodón encima. Retirá los puntos negros con una espátula. ¡Listo! Podés probar estos tres métodos y quedarte con el que te de mejores resultados.