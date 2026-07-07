No es más Recoleta: cuál es el barrio porteño más caro para vivir en 2026.

Históricamente, Recoleta se configuraba como el líder del ranking de precio por metro cuadrado de la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, esto con el tiempo cambio y ahora es otro el barrio porteño que ocupa el primer lugar en el podio: Palermo, con USD 3.429/m², seguido por Belgrano y Puerto Madero. Por su parte, Recoleta se ubica en el puesto 8 con USD 2.735/m² promedio.

Desde Miranda Bosch Real Estate & Art explican que esto no quiere decir que Recoleta haya perdido valor, sino que el mapa del lujo porteño se reconfiguró. "En el segmento premium, la diferencia entre un departamento en Avenida Alvear y otro a diez cuadras puede ser del 40%. El precio por metro cuadrado que publican los portales es un promedio que mezcla tipologías, estados de conservación y micro-ubicaciones muy distintas. En este segmento, el valor por metro cuadrado funciona principalmente como una referencia orientativa, ya que factores como la ubicación puntual, la categoría del edificio y el estado de la propiedad generan diferencias significativas incluso dentro de un mismo barrio", detallan.

Palermo es el barrio más caro de Ciudad de Buenos Aires.

En este sentido, desde la agencia inmobiliaria indicaron: "Recoleta se caracteriza por una demanda estable, fuerte presencia de compradores internacionales y un mercado premium muy concentrado en zonas específicas como Avenida Alvear y Quintana, donde se encuentran algunos de los valores más altos de la ciudad. Quien compra en ese submercado específico no está comprando el promedio del barrio, está comprando un activo con dinámica propia".

"El precio por metro cuadrado es solo una parte de la ecuación. Lo que define el valor en el segmento premium no es el promedio del barrio sino el activo específico, su ubicación dentro del barrio, la tipología, el estado y el perfil del comprador que lo busca", señaló Francisco Bosch, fundador de Miranda Bosch Real Estate & Art.

Qué sucede con los valores en Palermo y el GBA norte

En lo que respecta a Palermo, su crecimiento "en precio por metro cuadrado responde a una demanda muy activa de compradores jóvenes, inversores y mercado de alquiler. Palermo tiene mayor dinamismo, más oferta de nuevas construcciones y una demanda de alquiler muy alta en submercados como Soho, Hollywood y Chico. Es un mercado distinto al de Recoleta — con mayor rotación, mayor liquidez y un perfil de comprador diferente. No compiten por el mismo comprador", argumentan desde Miranda Bosch Real Estate & Art.

Por su parte, "en el GBA Norte, La Lucila alcanza USD 3.818/m², Vicente López promedia USD 3.541/m² y Olivos USD 3.148/m², todos por encima del promedio de CABA. El comprador premium que antes tenía como opciones principales Recoleta y Puerto Madero hoy tiene una tercera posibilidad real: metros cuadrados de calidad equivalente, con verde, río y menor densidad urbana".

Sobre el futuro inmobiliario, desde la agencia concluyen: "La expectativa para 2026-2028 es de apreciación moderada pero sostenida, especialmente si el contexto macroeconómico argentino se estabiliza. Para quien compra para preservar capital y alquilar a largo plazo con menor gestión, Recoleta sigue siendo más sólido que Palermo".