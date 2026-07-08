San Cristóbal es uno de los barrios porteños con menor espacio verde. Para hacer frente a esta situación, construirán una nueva plaza sobre un predio donde funcionó antiguamente una estación de tranvías y trolebuses, que había permanecido cerrada al público durante décadas.

El nuevo espacio contará con una superficie de 11.470 metros cuadrados y beneficiará a más de 20.000 vecinos. Se estima que la obra tendrá un plazo de 14 meses, según informó el Gobierno de la Ciudad. De esta manera, se prevé que esté lista para el segundo semestre del 2027.

La nueva plaza se construirá en un predio delimitado por las calles Matheu, Alberti y Constitución, y la avenida Pavón. Como parte de los trabajos, sobre la calle Alberti se conservará la histórica fachada de ladrillo del edificio, que será restaurada y puesta en valor para integrar al nuevo espacio público.

Cómo será la nueva plaza en San Cristóbal

Uno de los atractivos de la nueva plaza serán los patios de juegos con pisos de caucho, una cancha deportiva, un sector de calistenia con postas aeróbicas y un espacio cultural semicubierto, pensado para realizar actividades artísticas y la exhibición de esculturas.

En el predio también hay unas estructuras metálicas que serán reutilizadas y adaptadas como pérgolas, por lo que habrá más espacios de sombra para fomentar la permanencia al aire libre, sobre todo durante los días de altas temperaturas y el verano. Por otro lado, se instalarán luminarias y farolas peatonales.

En lo que respecta al espacio verde, se plantarán alrededor de 70 árboles, además de especies arbustivas y herbáceas. A su vez, se incorporarán enredaderas que cubrirán las pérgolas, con el objetivo de ampliar los sectores de sombra.

El predio elegido para la nueva plaza en San Cristóbal

El predio donde se proyecta la nueva plaza funcionó desde 1904 como la estación del tranvía Metropolitano, conocida como Estación Constitución por la calle donde se ubicaba su acceso principal. También albergaba las oficinas administrativas y las salas de espera.

Por la terminal circularon cuatro líneas de tranvía que unían distintos puntos de la ciudad, como Constitución, Plaza Alvear, Once, Plaza Colón y Retiro, y los pasajeros podían realizar combinaciones.

Hacia 1909, la empresa Tramway Metropolitano fue absorbida por la Anglo Argentina, una de las principales empresas de tranvías de la época. Luego, la operación del servicio pasó por distintas administraciones.

A inicios de la década de 1950, el servicio fue suspendido y reemplazado por trolebuses, unos vehículos eléctricos que eran alimentados por una red aérea. De esta manera, el edificio original pasó a ser una estación de trolebuses, por la que circulaban las líneas 311 y 312 en un recorrido circular entre el barrio y Retiro.

Finalmente, en 1966 finalizó el servicio de trolebuses y sus recorridos sobrevivieron en los colectivos de las líneas 61 y 62 que conectan Puerto Madero, Recoleta, Balvanera, San Cristóbal y San Telmo con los principales centros de transbordo: Constitución, Retiro y Once.