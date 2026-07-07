DT noruego elogia al extraordinario Haaland antes de enfrentar a Inglaterra en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Brasil vs Noruega

El director técnico de Noruega, Stale Solbakken, afirmó que Erling Haaland es ‌único en su ‌clase, mientras su equipo se prepara para el duelo de cuartos de final del Mundial con Inglaterra el sábado, en el que el gigantesco delantero se enfrentará a defensores con los que se cruza ​habitualmente en la ⁠Premier League.

Haaland ha mostrado un estado ‌de forma sensacional en su primer ⁠Mundial —y el primero de ⁠Noruega desde 1998—, apareciendo en el lugar adecuado en el momento oportuno para marcar los ⁠siete goles que han impulsado a su ​equipo hasta los cuartos de ‌final del torneo.

"Todos los ‌grandes jugadores sienten la necesidad de hacerse ⁠notar. Si no participan en el juego, a menudo buscan salir al campo para decir: 'Aquí estoy'. A Erling eso le ​da ‌igual", dijo Solbakken a los periodistas.

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"Sabe en qué destaca, sabe en qué puede ayudar al equipo, y eso es lo que ocurrió el domingo (...) ⁠Nunca antes ha habido un futbolista que juegue de esta manera".

El entrenador, de 58 años, se refería al doblete de Haaland en los últimos minutos, que dio a su equipo una sensacional victoria por 2-1 sobre Brasil y ‌lo clasificó para los cuartos de final, lo que ha provocado que los aficionados noruegos se apresuren a cruzar el Atlántico para ver el partido.

Las aerolíneas han puesto a la ‌venta billetes adicionales con destino a Florida, y las plazas se agotan casi tan rápido como ‌salen a ⁠la venta.

"Se están vendiendo tan rápido como corre Haaland", dijo Oystein ​Schmidt, portavoz de la aerolínea SAS, a la cadena noruega TV2.

Con información de Reuters