Uno por uno, todos los impuestos de ARCA que vencen en julio 2026

Las fechas de vencimiento de los impuestos de ARCA en julio 2026.

En las últimas horas la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó el calendario de impuestos que vencerán en julio del 2026, tanto para las personas físicas como para las jurídicas. Además la entidad señaló los plazos específicos según el tipo de contribuyente y la terminación del CUIT.

Cabe señalar que hay fechas claves a tener en cuenta, ya que la ex AFIP puede aplicar distintas sanciones para los contribuyentes que no cumplan con sus obligaciones en tiempo y forma, como es el caso del vencimiento del monotributo,

Todos los impuestos de ARCA que vencen en julio

Semana del 6 al 10 de julio

Trabajadores autónomos

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 Autónomos. Junio/2026: lunes 6 de julio

CUIT 4 - 5 - 6 Autónomos. Junio/2026: martes 7 de julio

CUIT 7 - 8 - 9 Autónomos. Junio/2026: miércoles 8 de julio

Responsables autorizados a emitir comprobantes “A”, “A” con leyenda y “M”

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Información de las retenciones practicadas en Junio/2026 e ingreso 2° quincena Junio/2026: lunes 13 de julio

CUIT 4 - 5 - 6 Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Información de las retenciones practicadas en Junio/2026 e ingreso 2° quincena Junio/2026: martes 14 de julio.

CUIT 7 - 8 - 9 Régimen de Retención IVA y Ganancias Facturas “M” y “A” con leyenda “Operación sujeta a retención” Información de las retenciones practicadas en Junio/2026 e ingreso 2° quincena Junio/2026: miércoles 15 de julio.

Declaración Jurada Sociedades

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Febrero/2026: lunes 13 de julio.

Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Febrero/2026: lunes 13 de julio. CUIT 4 - 5 - 6 Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Febrero/2026: martes 14 de julio.

CUIT 7 - 8 - 9 Ganancias Sociedades: Declaración Jurada Presentación. Cierre: Febrero/2026: miércoles 15 de julio.

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 Ganancias Sociedades: Ingreso del saldo. Cierre: Febrero/2026: martes 14 de julio.

CUIT 4 - 5 - 6 Ganancias Sociedades: Ingreso del saldo. Cierre: Febrero/2026: miércoles 15 de julio.

CUIT 7 - 8 - 9 Ganancias Sociedades: Ingreso del saldo. Cierre: Febrero/2026: jueves 16 de julio.

Régimen especial Personal de Casas Particulares - Aporte Obligatorio

Todas las CUIT. Casas Particulares. ART correspondiente a Junio/2026. Aporte Obligatorio Junio/2026: lunes 13 de julio.

Régimen especial Personal de Casas Particulares - Aporte Voluntario

Todas las CUIT. Casas Particulares. ART correspondiente a Junio/2026. Aporte Voluntario Junio/2026: miércoles 15 de julio.

Semana del 20 al 24

IVA - Declaración Jurada

CUIT 0 - 1 Declaración Jurada . Régimen General. Junio/2026: lunes 20 de julio.

CUIT 2 - 3 Declaración Jurada . Régimen General. Junio/2026: martes 21 de julio.

CUIT 4 - 5 Declaración Jurada . Régimen General. Junio/2026: miércoles 22 de julio.

CUIT 6 - 7 Declaración Jurada . Régimen General. Junio/2026: jueves 23 de julio.

CUIT 8 - 9 Declaración Jurada . Régimen General. Junio/2026: viernes 24 de julio.

Monotributo

Pago Mensual

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Monotributo Unificado CABA. Obligación Mensual Julio/2026: lunes 20 de julio.

Unificado CABA. Obligación Mensual Julio/2026: lunes 20 de julio. CUIT 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Obligación Mensual. Julio/2026: lunes 20 de julio.

Semana del 27 al 31

Bienes personales

Declaración Jurada

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Bienes Personales. Responsables domiciliados en el país. Responsables sustitutos. Declaración Jurada. Ingreso del saldo. Período Fiscal 2025: lunes 27 de julio.

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Bienes Personales. Responsables domiciliados en el país. Responsables sustitutos. Declaración Jurada. Presentación. Período Fiscal 2025: lunes 27 de julio.

Declaración Jurada Empleados en Relación de Dependencia

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Bienes Personales . Declaración Jurada Patrimonial. Beneficiarios de rentas del trabajo personal en relación de dependencia, jubilaciones, pensiones y otras rentas. RG AFIP 4003, art. 15. Período Fiscal 2025: viernes 31 de julio.

Ganancias

Declaración Jurada Personas Humanas

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Ganancias Personas Humanas y Sucesiones Indivisas: Declaración Jurada Presentación. Año Calendario: Diciembre/2025: lunes 27 de julio.

CUIT 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 Ganancias Personas Humanas y Sucesiones Indivisas: Ingreso del saldo. Años Calendario: Diciembre/2025: lunes 27 de julio.