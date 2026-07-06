Confirman cuándo cambiará el sentido de una avenida por las obras del Trambus

La construcción de los nuevos paradores y carriles exclusivos para el Trambus ya comenzó, según informó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Los trabajos apuntan a la incorporación de un nuevo sistema de transporte público que funciona con energía eléctrica.

Este nuevo transporte apunta a conectar el sur y el norte de la Ciudad, con la intención de que circule antes de fin de año. El proyecto contempla carriles exclusivos, nuevos paradores, semáforos inteligentes y la integración con las líneas A, B, D, E y H de subte, además de distintos ramales ferroviarios.

Uno de los puntos estratégicos se ubicará en el barrio de Caballito, precisamente sobre la avenida Honorio Pueyrredón, donde se instalarán dos paradores laterales sobre el parque lineal.

El primer parador se instalará entre la avenida Gaona y Franklin. El restante entre Méndez de Andes y Aranguren. Se espera que el diseño se integre al entorno y sea de fácil acceso para los vecinos de la Ciudad.

Cambia el sentido de una avenida

Sin embargo, la incorporación del Trambus al sistema de transporte público llevará un cambio de dirección en la circulación vehicular. Por ende, la avenida Honorio Pueyrredón, entre Neuquén y Gaona, cambiará de sentido a partir de octubre de este año y lo hará desde la calle Neuquén.

La implementación del Trambus va de la mano con la agilización del tránsito, principalmente en hora pico, entre la zona sur y norte de CABA. La obra contará con carriles exclusivos que permitirán reducir hasta un 40% los tiempos estipulados de viaje.

También se prevé que el sistema de transporte urbano tenga un servicio cada cuatro minutos con 50 vehículos.

Por otro lado, se confirmó que otra arteria tendrá cambios: la avenida Libertador, en el barrio de Palermo. Allí también se reorganizará la circulación para adecuar el corredor exclusivo del nuevo sistema de transporte y garantizar una mejor integración con los paradores previstos para el recorrido.

El recorrido del nuevo Trambus

La primera línea del Trambus, denominada T1, recorrerá ocho barrios porteños: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Aeroparque.

El servicio estará integrado con la red de subtes y funcionará con unidades 100% eléctricas que circularán por carriles exclusivos. Además, contará con prioridad semafórica mediante un sistema que detectará la llegada de los vehículos y extenderá la luz verde para reducir las demoras en las intersecciones.

Durante su desplazamiento, el sistema eléctrico recorrerá las arterias más concurridas de la Ciudad, como Juan B. Justo, Ángel Gallardo, Acoyte, avenida Rivadavia y Honorio Pueyrredón.

Los paradores del Trambus con sus respectiva conexión queda de la siguiente manera: