Un niño y el vestido de su madre: vuelve la obra que rompe estereotipos de género y conquistó a miles de familias

El vestido de mamá llega en julio a ArtHaus.

En el marco de una retrospectiva de obras teatrales de Gustavo Tarrío y a diez años de su estreno vuelve El vestido de mamá, la obra para todas las familias basada en el cuento de Dani Umpi y Rodrigo Moraes, que explora temas como el deseo y la identidad de género a través de la perspectiva de un niño al que le gusta lucir el vestido de su madre.

El vestido de mamá cuenta la historia de la exploración de un niño que juega en la soledad de su hogar. Deslumbrado por el brillo de un vestido de fiesta, pone su imaginación en acción en un momento en el que nadie lo ve. La obra comparte un relato con el que es posible divertirse, emocionarse y reflexionar. Dirigida en su formato escénico por Gustavo Tarrío con canciones de Tarrío, Guadalupe Otheguy y Pablo Viotti, la obra está protagonizada por un niño, León Hassan, acompañado de Paula Beovide, Andrés Granier y el maestro Pablo Viotti en el piano.

El vestido de mamá, de Gustavo Tarrío, basada en un cuento de Dani Umpi y Rodrigo Moraes.

El vestido de mamá surgió en 2016, a partir de una convocatoria del Centro Cultural Ricardo Rojas (UBA), dentro del Proyecto Familia. La obra hizo funciones hasta el 2021 en escenarios diversos de Buenos Aires, Rosario y en el Teatro Solís de Montevideo (Uruguay). Fue la primera obra en streaming en directo durante el aislamiento pandémico y obtuvo el premio Teatro XXI a la Mejor Obra de Teatro para Niños (2016-17). "Diez años después volvemos a reunirnos para contar la historia de un niño deslumbrado con el vestido de su mamá, sus padres atolondrados y la libertad de jugar a lo que se nos dé la gana", señaló Gustavo Tarrío sobre su obra en un comunicado de prensa.

El ciclo Tarrío Rebobinado, una retrospectiva sobre el trabajo de Gustavo Tarrío, se presenta en ArtHaus con funciones de las obras Proyectos No Alcanzados, El vestido de mamá y una nueva obra hacia fin de año, aún no anunciada.

Qué días son las funciones de El vestido de mamá

El vestido de mamá puede verse los sábados y domingos de julio a las 17 horas. En agosto, la obra se presentará también el sábado 1 y domingo 2 al mismo horario en ArtHaus Central. Centro de creación contemporánea (Bartolomé Mitre 434, CABA).