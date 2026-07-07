Milei, dispuesto a "regalar" CABA y PBA con tal de obtener la reelección

Javier y Karina Milei están dispuestos a "regalar" CABA y PBA con tal de lograr el premio mayor por segunda vez: la reelección del presidente libertario. En el Gobierno no quieren repetir el fantasma del macrismo: ganó todo, Nación, CABA y PBA, e hizo un pésimo gobierno y se fue en primera vuelta contra Alberto Fernández cuatro años más tarde.

Un operador libertario lo relata así: "No quiero ganar todo, es un error. La provincia es jodida gobernarla por ejemplo", dijo sobre lo que se viene y da cuenta del costo que fue para Mauricio Macri tener la PBA con María Eugenia Vidal al frente. Axel Kicillof la sacó con 20 puntos de diferencia. Paliza.

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"Si la economía crece, a los gobernadores les entra guita y reeligen la mayoría. Va a estar todo bien para nosotros. Es negocio", reflexionaron ante El Destape entre los libertarios.

Es que el Gobierno busca la reelección de Milei sin importar obtener gobernadores propios nuevamente. Una repetición de 2023. Al fin y al cabo, en Balcarce 50 creen que los cambios reales se pueden hacer ganando la nacional. Con una derrota de Milei y 10 provincias violetas, dicen, no hay cambio posible.

Una gran parte mira a Luis Caputo. La economía será clave en lo que viene. Pero también desde el otro lado saben que la política deberá ordenar la economía. Un defensor de los números del Gobierno advirtió: "Vos tenés que salir a tomar entre 20 y 30 mil millones de dólares de deuda. Necesitás tres puntos más de tasa que la estrategia actual, que son 750 palos por año: 7500 en 10 años para bajar impuestos o hacer obra pública. En 300 puntos de riesgo país salimos a tomar deuda al mercado internacional. Pero es difícil ese número antes de las elecciones". El lunes pasado, Toto reveló que durante 2026 y 2027 Argentina no tomará deuda en el exterior. No acudirá a Wall Street, por pedido de Milei.

La pelea por eliminar las PASO

El Gobierno espera una ruptura del peronismo y aguarda ansioso los movimientos de ajedrez de Cristina Kirchner. Pero ya manejan una táctica con el escenario de la ruptura y la eliminación de las PASO y las PAS. Un 2027 sin internas para destruir al PJ. "Necesitamos que se rompa y haya problemas en los frentes provinciales. Por ejemplo, un kirchnerismo jugando solo en Córdoba que es donde nosotros somos más fuertes", analizó un dirigente de LLA.

Por ahora, se viene una Karina "acuerdista", dispuesta a entregar PBA y CABA en alianza con el PRO, sin pelear cada lugar y sin poner candidatos violetas, como lo hizo en 2025 que le dio resultado.

Lo explicó así un libertario a El Destape: "La táctica a veces es compitiendo y a veces es acordando; a veces acelerando y a veces frenando. La táctica para esta etapa es mucho más acuerdista. No es lo mismo disputar 20 bancas, que la competencia es para ver si metés 12 u 8 y donde hasta si perdés ganás algo, que gastarte en una campaña en la que si perdés te quedás sin nada", reflexionó esta fuente sobre las diferencias entre el año pasado y las elecciones próximas.