Con un nuevo Club Digital, Formosa expande su política de inclusión tecnológica en el interior

En el marco de las políticas que impulsa Formosa para promover el acceso equitativo a las nuevas tecnologías, el Gobierno de Gildo Insfrán continúa expandiendo la Red de Clubes Digitales con la próxima apertura de un nuevo espacio en la comunidad wichi en Lote 8, ubicada en el oeste provincial. El anuncio fue realizado por el secretario de Ciencia y Tecnología, Camilo Orrabalis.

"Los Clubes Digitales están cobrando mucha relevancia por el impulso que les da la provincia como una política pública al servicio de las familias, que muestran su interés en trabajar de manera conjunta en el uso responsable y positivo de la tecnología", señaló el funcionario en declaraciones a AGENFOR quien también destacó que la puesta en marcha del nuevo Club Digital es posible gracias a la infraestructura de conectividad desarrollada en la provincia.

El programa provincial busca acercar herramientas tecnológicas a niños, niñas y jóvenes mediante talleres gratuitos de robótica, programación, electrónica, mecatrónica y conceptos básicos de inteligencia artificial (IA).

"Tenemos todo organizado para dar apertura a un nuevo Club Digital. Se trata de una comunidad muy alejada de la ciudad de Formosa, pero que hoy está conectada a través de la red de fibra óptica", explicó Orrabalis quien adelantó que ya se encuentran en la etapa final de preparación para la inauguración de este nuevo espacio.

El secretario de Ciencia y Tecnología indicó que esa infraestructura permitirá desarrollar actividades tanto presenciales como virtuales, facilitando la capacitación permanente de los facilitadores desde la capital provincial. "Tenemos todas las condiciones para vincularnos, trabajar y realizar capacitaciones de manera sincrónica y asincrónica mediante internet. La provincia está integrada de norte a sur y de este a oeste, y eso es lo que debemos destacar", afirmó.

Políticas públicas e inclusión

La Red de Clubes Digitales nacieron con el objetivo de acercar el conocimiento tecnológico a niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el territorio. Estos espacios gratuitos promueven la formación en áreas estratégicas como robótica, programación, electrónica, mecatrónica e inteligencia artificial (IA), fomentando además el desarrollo de habilidades vinculadas a la innovación y la economía del conocimiento.

La iniciativa busca reducir la brecha digital, garantizar la igualdad de oportunidades y fortalecer el aprendizaje tecnológico tanto en la capital como en las localidades del interior, gracias a la red provincial de fibra óptica. Allí también trabajan con una metodología basada en proyectos, incentivando a los participantes a identificar problemáticas de sus comunidades y desarrollar soluciones tecnológicas, al tiempo que articulan acciones con instituciones educativas y programas nacionales e internacionales de innovación.