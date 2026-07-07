Hassam había sido amonestado en los minutos finales del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026.

A minutos de finalizar el agónico partido de la Selección Argentina contra Egipto, el técnico del conjunto africano, Hossam Hassan, sorprendió a todos al realizar un gesto de brazos cruzados a la altura de las muñecas frente al árbitro. Pocos saben de qué se trata el accionar y qué habría intentado hacer.

Hassam había sido amonestado en los minutos finales del partido correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, pero la imagen que recorrió el mundo fue el gesto que hizo el DT frente al árbitro François Letexier. El director técnico de Egipto cruzó sus brazos e hizo una "X" en el aire mientras recibía la tarjeta amarilla.

Según el reglamento de la FIFA, el gesto significa la denuncia de un insulto racista por parte de un rival y el partido debía ser detenido si el juez lo consideraba, pero no sucedió. No es la primera vez que se utiliza este gesto en partidos de fútbol; ya había ocurrido en el partido de Benfica-Real Madrid de Champions League, en el que el jugador argentino Gianluca Prestianni había sido acusado de emitir un insulto racista a Vinícius Júnior.

Cómo se usa la seña de brazos cruzados

La seña completa es de brazos cruzados en forma de aspa a la altura de las muñecas y se usó por primera vez durante el Mundial Femenino Sub-20 de Colombia de 2024. El gesto que se usa para denunciar actos racistas fue aprobado por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA, celebrado en Bangkok a fines de 2023.

El gesto permite a futbolistas, árbitros y miembros del cuerpo técnico adoptar una postura firme contra el racismo. Al cruzar las manos a la altura de la muñeca, los jugadores podrán indicar directamente al árbitro principal que están siendo objeto de insultos racistas.

Luego, el árbitro deberá seguir un procedimiento de tres niveles previsto para estos incidentes. El primer nivel implica la interrupción del partido; en caso de continuar los incidentes, se suspenderá temporalmente el encuentro y tanto los jugadores como el equipo arbitral abandonarán el terreno de juego. En caso de que el incidente no cese durante la suspensión temporal, el partido se suspenderá de manera definitiva.

Quiénes usan la seña de brazos cruzados

El gesto se implementó en todas las competiciones de la FIFA y forma parte del procedimiento en tres niveles, al que todas las federaciones miembro acordaron adherirse y que aplicarán en sus respectivas ligas futbolísticas; por ende, se garantizará su uso de igual manera en todo el mundo.

Su aplicación se da en el marco de la política de tolerancia cero contra todas las formas de discriminación, dado que los futbolistas son a menudo víctimas del racismo. La FIFA emprendió un exhaustivo proceso de consultas con futbolistas y exfutbolistas de todo el mundo, tanto hombres como mujeres.