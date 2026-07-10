Keniano Wanyonyi bate el récord mundial de los 1.000 metros

El keniano Emmanuel Wanyonyi batió el récord mundial de los 1.000 metros con un tiempo de dos minutos y 11,83 segundos en la prueba de la Diamond League celebrada el viernes en Mónaco, rebajando en 0,13 segundos la marca de su compatriota Noah Ngeny, establecida hace 27 años.
• Wanyonyi, campeón olímpico de los 800 metros, terminó casi un segundo por delante del británico Jake Wightman, mientras que el argelino Djamel Sedjati quedó tercero.
• "Era la primera vez que corría los 1.000 metros, y haber batido directamente el récord mundial me hace muy feliz. Quiero dar las gracias a los demás atletas por empujarme hasta mi límite", afirmó.
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• Los 1.000 metros son una prueba que rara vez se disputa y que no figura ni en los Juegos Olímpicos ni en los Campeonatos Mundiales de Atletismo.
(Reporte de Amy Tennery en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)