Keniano Wanyonyi bate el récord mundial de los 1.000 metros

El keniano Emmanuel Wanyonyi celebra tras ganar la final de los 1000 metros masculinos y establecer un récord mundial

​El keniano Emmanuel Wanyonyi batió el récord ‌mundial de ‌los 1.000 metros con un tiempo de dos minutos y 11,83 segundos en la prueba de la ​Diamond League ⁠celebrada el viernes en ‌Mónaco, rebajando en ⁠0,13 segundos ⁠la marca de su compatriota Noah Ngeny, establecida hace ⁠27 años.

• Wanyonyi, ​campeón olímpico de ‌los 800 ‌metros, terminó casi un ⁠segundo por delante del británico Jake Wightman, mientras que el ​argelino ‌Djamel Sedjati quedó tercero.

• "Era la primera vez que corría los 1.000 metros, y ⁠haber batido directamente el récord mundial me hace muy feliz. Quiero dar las gracias a los demás atletas por empujarme ‌hasta mi límite", afirmó.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

• Los 1.000 metros son una prueba que rara vez se disputa y ‌que no figura ni en los Juegos Olímpicos ‌ni ⁠en los Campeonatos Mundiales de Atletismo.

(Reporte ​de Amy Tennery en Nueva York. Editado en español por Javier Leira)