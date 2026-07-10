Quién es la novia de Bukayo Saka, jugador de Inglaterra: así es Tolami Benson

Bukayo Saka y Tolami Benson comenzaron su relación en 2020 y siempre apostaron por mantener un perfil bajo pese a la popularidad del futbolista

Bukayo Saka atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y se consolidó como una de las principales figuras de la selección de Inglaterra y del Arsenal. Mientras su rendimiento en el campo de juego acapara los titulares, la vida personal del delantero también despierta interés, especialmente por la historia que comparte con Tolami Benson, una influencer y modelo británica.

La historia de amor de Bukayo Saka y Tolami Benson

La relación entre Bukayo Saka y Tolami Benson comenzó alrededor de 2020 y, desde sus primeros años, ambos decidieron mantener el vínculo alejado de la exposición mediática. Esa elección permitió que construyeran una relación sólida mientras el futbolista se convertía en una de las grandes promesas del fútbol inglés.

Después de seis años juntos, la pareja anunció un paso muy importante en su historia. El 17 de noviembre de 2025, Saka le propuso matrimonio a Benson en un emotivo momento que luego compartieron a través de las redes sociales. En las imágenes se pudo ver el anillo de compromiso con el que oficializaron una nueva etapa de la relación.

Aunque actualmente son una de las parejas más seguidas del ambiente deportivo, ambos continúan apostando por un perfil reservado y priorizan los momentos compartidos lejos de los reflectores.

Quién es Tolami Benson y a qué se dedica

Tolami Benson nació el 3 de diciembre de 2000 en Inglaterra. Es de ascendencia nigeriana, ya que sus padres emigraron desde Nigeria hacia Londres antes de su nacimiento. Creció en distintas zonas del Reino Unido, entre ellas Hertfordshire y la capital británica.

Su carrera profesional comenzó durante su etapa universitaria, cuando dio sus primeros pasos en el modelaje y el mundo de las redes sociales. Estudió en la University of East London y también estuvo vinculada con Birmingham City University, donde cursó estudios relacionados con Business Management o Relaciones Públicas y Medios.

Con el paso del tiempo, logró consolidarse como influencer y colaboró con marcas internacionales como Nike, Adidas y Puma. Además, desarrolló experiencia en el ámbito corporativo, desempeñándose en áreas de planificación de medios y comunicaciones hasta alcanzar cargos de responsabilidad como Senior Planning Executive. También trabajó en el área de ventas de Harrods.

Actualmente, Tolami Benson reúne cerca de 300 mil seguidores en Instagram, donde comparte producciones de moda, viajes y distintos momentos de su vida cotidiana, incluyendo algunas publicaciones junto a Bukayo Saka.

La vida privada que comparten Bukayo Saka y Tolami Benson

Tras comprometerse en 2025, Bukayo Saka y Tolami Benson planean una boda íntima y familiar, fiel al estilo reservado que caracteriza su relación.

Pese a la popularidad que ambos alcanzaron, la pareja eligió mantener su intimidad como una prioridad. En una entrevista con The Sunday Times, Benson explicó cómo vive la relación con el delantero inglés: “Para mí él es solo mi pareja y conozco un lado completamente distinto de él”, afirmó Tolami Benson a The Sunday Times.

En la misma conversación, también explicó por qué durante varios años evitaron exponer su romance públicamente: “Estoy acostumbrada a que la gente se le acerque, pero aparte de eso llevamos una vida bastante privada. Es agradable tener cosas para uno mismo”, sostuvo a The Sunday Times.

Actualmente viven junto a sus perros en una localidad de Hertfordshire, donde encontraron un espacio de tranquilidad lejos de la presión que implica la carrera deportiva de Saka.

Cómo será la boda de Bukayo Saka y Tolami Benson

Tras anunciar su compromiso, la pareja comenzó a planificar el casamiento, aunque con una idea muy distinta a las grandes celebraciones habituales entre figuras del deporte.

En diálogo con The Sunday Times, Tolami Benson dejó en claro que imagina una ceremonia sencilla y familiar: “Creo que las bodas deben ser divertidas, así que no estoy como, ‘Dios mío, necesito tener la boda más instagrameable’”, expresó.

Además, agregó: “A mi madre le daría un infarto, pero si pudiera, me escaparía para casarme. Siento que empieza con ustedes dos y termina con ustedes dos. El matrimonio es sagrado”, explicó al mismo medio.

La decisión de privilegiar la intimidad refleja el estilo con el que Bukayo Saka y Tolami Benson construyeron su relación desde el comienzo, apostando a una historia de amor alejada del ruido mediático pese a la enorme popularidad de ambos.