Precio de Netflix en julio de 2026: cuánto cuesta cada plan

Netflix: el monto que cobra en julio

Netflix mantiene vigentes sus planes de suscripción en Argentina durante julio de 2026, sin anunciar aumentos para el mercado local. De esta manera, quienes deseen contratar el servicio o mantener su membresía seguirán abonando los mismos valores oficiales establecidos por la plataforma.

La compañía ofrece tres alternativas de suscripción —Básico, Estándar y Premium—, que se diferencian por la calidad de reproducción, la cantidad de dispositivos que pueden utilizar la cuenta al mismo tiempo y la posibilidad de incorporar miembros extra.

Cuánto cuesta Netflix en julio de 2026

Los precios oficiales vigentes para Argentina son los siguientes:

Plan Precio mensual Básico $8.999 Estándar $14.999 Premium $19.999

A estos valores pueden sumarse los impuestos que correspondan según el medio de pago utilizado.

Precios de streaming en Argentina

Plan Básico

El plan Básico representa la alternativa de menor costo dentro del catálogo de Netflix.

Está pensado para quienes utilizan la plataforma de manera individual y ofrece acceso completo al catálogo disponible con las funciones incluidas para esta modalidad.

Precio: $8.999 por mes.

Plan Estándar

El plan Estándar permite acceder a una mejor experiencia de visualización y ofrece más posibilidades para compartir la cuenta dentro del hogar.

Su precio mensual es de:

$14.999.

Además, este plan permite incorporar:

1 miembro extra por $5.399 mensuales.

Cada miembro adicional dispone de:

Cuenta propia.

Contraseña independiente.

Perfil personalizado.

La suscripción del miembro extra es abonada por el titular de la cuenta principal.

Plan Premium

La opción Premium es la más completa que ofrece Netflix.

Incluye la máxima calidad de reproducción disponible en la plataforma y permite utilizar una mayor cantidad de pantallas simultáneamente.

Su precio es de:

$19.999 por mes.

Además, este plan permite agregar:

Hasta dos miembros extra, cada uno con un costo de $5.399 mensuales.

Cada integrante adicional cuenta con:

Una cuenta independiente.

Contraseña propia.

Perfil y recomendaciones personalizadas.

El pago de esas membresías continúa siendo responsabilidad del titular de la cuenta principal.

Netflix: cuánto sale cada plan

Cómo funcionan los miembros extra

Netflix mantiene vigente su política para limitar el uso compartido de cuentas fuera de un mismo hogar. Por ese motivo, la plataforma ofrece la posibilidad de incorporar miembros extra mediante un cargo mensual adicional.

Los miembros extra:

Tienen una cuenta propia.

Utilizan una contraseña independiente.

Conservan su historial de reproducción y preferencias.

Son invitados por el titular de la cuenta.

La cantidad de miembros que pueden agregarse depende exclusivamente del plan contratado:

Plan Estándar: hasta 1 miembro extra .

hasta . Plan Premium: hasta 2 miembros extra .

hasta . Plan Básico: no permite agregar miembros extra.

Qué incluye cada plan de Netflix

Los tres planes brindan acceso al catálogo completo de películas, series, documentales y producciones originales de Netflix.

Las principales diferencias entre ellos están dadas por:

La calidad de imagen disponible.

La cantidad de dispositivos que pueden reproducir contenido al mismo tiempo.

La posibilidad de sumar miembros extra.

Las funciones disponibles para compartir la cuenta.

Hasta el momento, Netflix no anunció nuevas subas para Argentina y mantiene sin modificaciones los valores oficiales de sus tres planes. Sin embargo, la compañía ya aplicó incrementos en distintos mercados internacionales durante 2026, por lo que el mercado sigue atento a una eventual actualización de tarifas para los usuarios argentinos en los próximos meses.