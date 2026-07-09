Cuánto cobra un camionero en Argentina en julio 2026: el salario que gana

Salarios con aumento en julio camioneros por categoría

Los trabajadores camioneros comenzarán a cobrar en julio de 2026 con una nueva escala salarial, luego del acuerdo alcanzado entre la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y las principales cámaras empresarias del sector.

La actualización, que corresponde al Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, establece nuevos salarios básicos para julio y agosto, incorpora una suma fija extraordinaria y modifica las escalas de todas las categorías de la actividad.

El entendimiento fue firmado entre el gremio que conduce Hugo Moyano y las entidades empresarias FADEEAC, FAETYL y CATAC. El acuerdo ya fue presentado ante la Secretaría de Trabajo para su homologación.

Salarios camioneros: cómo fue el acuerdo salarial

La negociación se activó a partir de la cláusula de revisión incluida en la paritaria firmada en marzo de 2026. En ese momento se había acordado una pauta salarial del 10,1% distribuida en seis tramos, con el compromiso de volver a negociar en caso de que la inflación superara las previsiones.

Como resultado de esa revisión, las partes acordaron:

una suma fija no remunerativa de $30.000 ;

; la incorporación de $27.258 al salario básico de la categoría de referencia (Conductor de Primera);

al salario básico de la categoría de referencia (Conductor de Primera); nuevas escalas salariales para julio y agosto.

El objetivo del acuerdo es sostener el poder adquisitivo de los trabajadores del transporte frente a la evolución del costo de vida.

Salarios con aumento en julio

Cuánto cobra un camionero en julio de 2026

Con la actualización salarial, los principales básicos del sector quedaron de la siguiente manera:

Categoría Salario básico julio 2026 Conductor de Primera Categoría $1.060.010,29 Conductor de Segunda Categoría $1.041.120,50 Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante) $1.022.211,59 Peón de carga y descarga $968.120,14 Chofer de camión blindado $1.139.645,55 Chofer con firma autorizada $1.223.953,00

Estos importes corresponden al salario básico de convenio y constituyen el piso salarial para cada categoría.

Además del aumento sobre los básicos, el acuerdo contempla el pago de una suma fija no remunerativa de $30.000, que se liquida junto con los haberes correspondientes al período. Este refuerzo extraordinario busca complementar la recomposición salarial acordada durante la revisión paritaria.

Salarios con aumento camioneros

Cómo quedan los salarios en agosto

El entendimiento también establece una nueva actualización para agosto de 2026. Las principales categorías pasarán a cobrar:

Categoría Salario básico agosto 2026 Conductor de Primera Categoría $1.075.910,44 Conductor de Segunda Categoría $1.056.737,31 Conductor de Tercera Categoría (Fletes al Instante) $1.037.544,76 Peón de carga y descarga $982.641,94 Chofer de camión blindado $1.156.740,23

Las nuevas escalas comenzarán a aplicarse una vez que la Secretaría de Trabajo homologue formalmente el acuerdo.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo

Al salario básico se suman distintos conceptos previstos por el Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, por lo que el ingreso final suele ser superior al monto de la escala.

Entre los principales adicionales figuran:

Antigüedad.

Viáticos.

Horas extras.

Kilómetros recorridos.

Permanencia fuera de residencia.

Adicionales específicos según la rama de actividad.

Bonificaciones propias de determinadas especialidades del transporte.

Por ese motivo, el salario que finalmente percibe un camionero puede variar según la categoría, la antigüedad, el tipo de transporte que realiza y las condiciones particulares de su jornada laboral.

Un acuerdo sujeto a revisión

El nuevo entendimiento forma parte del esquema de revisiones periódicas que vienen aplicando las partes durante 2026. Tanto el sindicato como las cámaras empresarias acordaron volver a monitorear la evolución de la inflación para evaluar futuras actualizaciones salariales si las condiciones económicas así lo requieren.

De esta manera, los trabajadores del transporte de cargas afrontarán el segundo semestre del año con nuevos salarios básicos, un bono extraordinario y la posibilidad de nuevas revisiones durante los próximos meses.