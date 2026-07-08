El Gobierno de Formosa mantendrá la asistencia nutricional durante el receso invernal: todos los detalles

La planta de Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) avanza con la implementación del Programa de Fortalecimiento Nutricional y ya organiza una nueva distribución de productos destinados a las escuelas de la capital y del interior provincial.

El gerente de Nutrifor, Walter Maldonado, explicó que la logística de distribución está a cargo de la planta y se realiza mediante camiones que trasladan los alimentos a los distintos establecimientos educativos de todo el territorio formoseño, siguiendo una planificación coordinada con el Ministerio de Cultura y Educación.

En ese marco, detalló que durante la última semana se completó la provisión de alimentos para El Colorado y otras localidades de la zona sur de la provincia, mientras continúan las entregas en las escuelas de la ciudad de Formosa.

Asimismo, adelantó que ya se trabaja en una nueva etapa de distribución para garantizar el abastecimiento de los establecimientos educativos en las próximas semanas. Maldonado también aseguró que el Servicio Social Nutricional continuará funcionando con normalidad durante el receso escolar de invierno, previsto entre el 13 y el 24 de julio.

"Está todo previsto en cuanto a las cantidades necesarias", afirmó el funcionario, al señalar que la cobertura alimentaria para los niveles Inicial y Primario se encuentra garantizada durante las dos semanas en las que no habrá clases. De esta manera, el Gobierno provincial continuará asegurando la asistencia nutricional de los estudiantes a través del programa, incluso durante las vacaciones de invierno.

La importancia de Nutrifor en la provincia

La planta de Alimentos Nutritivos Formosa (Nutrifor) mantiene la entrega de productos destinados a diversos programas provinciales, según confirmó su gerente Walter Maldonado. La planificación realizada en diciembre permitió asegurar un stock suficiente para abastecer la demanda en enero, lo que garantiza así la continuidad del servicio.

En ese marco, Maldonado explicó que las previsiones adoptadas durante el mes de diciembre permitieron a la empresa contar con una reserva de productos clave como mate cocido, leche chocolatada fortificada y mermeladas. Estos insumos se distribuyen principalmente al Ministerio de la Comunidad para el Plan Nutrir y otros programas provinciales.

Además, remarcó que se prevé un incremento en las partidas destinadas a la Copa de Leche, programa coordinado por el Ministerio de Cultura y Educación. Esta ampliación responde a la necesidad de cubrir la demanda de programas nacionales que dejaron de recibir asistencia del Gobierno central. En este sentido, Nutrifor también abastece al Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), que recientemente solicitó una partida de leche fortificada y prevé nuevos pedidos a lo largo del año.

La empresa reafirmó su finalidad de abastecer de productos destinados a la seguridad alimentaria en la provincia. La meta, según Maldonado, es cumplir con la demanda del Estado provincial en cuanto a Copa de Leche, el Plan Nutrir y el Ministerio de Desarrollo Humano, con su Plan de Seguridad Alimentaria".