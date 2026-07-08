Grupo de derechos humanos planea denuncia ante el COI contra Infantino por apoyo a Trump

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El ​presidente de la FIFA, Gianni Infantino, podría ser objeto de una investigación por parte del Comité Olímpico Internacional después de que una organización de defensa de los derechos humanos ‌anunciara el miércoles su intención de ‌presentar una denuncia en la que se le acusa de haber infringido las normas de neutralidad política al mostrar su apoyo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La organización de derechos humanos FairSquare dijo que presentará la denuncia ante el COI por la "repetida violación de las normas de neutralidad política" por parte de Infantino, lo que agrava una disputa en la que ya han cuestionado los propios procedimientos éticos de la FIFA.

Infantino es miembro del COI desde 2020.

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FairSquare ya había presentado una ​denuncia ante el Comité de ⁠Ética de la FIFA en diciembre de 2025, citando múltiples casos en los que Infantino "expresó ‌públicamente su apoyo a las acciones y políticas" de Trump.

"También solicita que la ⁠Comisión de Ética investigue el papel del señor Infantino ⁠en la decisión de crear el Premio de la Paz de la FIFA, la decisión de concedérselo al presidente Trump (...) y la conformidad de estos procesos con las normas de procedimiento de la ⁠FIFA", dijo FairSquare.

Reuters se ha puesto en contacto con la FIFA para recabar sus ​comentarios.

DEBER DE NEUTRALIDAD

La denuncia de FairSquare afirma que Infantino infringió el artículo ‌15 del Código Ético de la FIFA, que ‌trata sobre el deber de neutralidad.

Las personas sujetas al Código deben mantener la neutralidad política ⁠en sus actuaciones oficiales; las infracciones se castigan con una multa de al menos 10.000 francos suizos (unos 12.378 dólares) y con una inhabilitación de hasta dos años para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol.

La denuncia solicita asimismo que la Comisión de Ética investigue si las decisiones de ​instaurar un Premio ‌de la Paz anual y, posteriormente, otorgárselo a Trump durante el sorteo del Mundial fueron tomadas por el Consejo de la FIFA o de forma unilateral por el propio Infantino.

"Si el señor Infantino actuó de forma unilateral y sin ninguna autoridad estatutaria, esto debería considerarse un abuso de poder flagrante", dijo FairSquare.

EL COI "ESTUDIARÍA" LA DENUNCIA

La presidenta del ⁠COI, Kirsty Coventry, dijo el martes que no se había recibido ninguna denuncia para que la examinara la comisión de ética, pero añadió: "Obviamente, si la recibieran, la examinarían".

Aunque la Secretaría de la Cámara de Investigación de la FIFA reconoció haber recibido la denuncia en diciembre, el organismo mundial del fútbol no ha dado "ningún indicio" de que se haya iniciado una investigación, señaló FairSquare.

En una carta a la que ha tenido acceso Reuters, la FIFA comunicó a FairSquare que su secretaría podría iniciar investigaciones preliminares sobre una "posible infracción ‌del Código Ético de la FIFA" siguiendo instrucciones de la presidenta de la Cámara de Investigación.

Sin embargo, presentar una denuncia no garantiza que se inicien procedimientos éticos, y los denunciantes no son parte en los procedimientos, por lo que no se facilitan actualizaciones ni información adicional debido a la confidencialidad.

FairSquare lanzó una campaña pública destinada a una reforma profunda de la FIFA, titulada "Reboot", una semana antes del inicio ‌del Mundial.

La Federación Noruega de Fútbol también respaldó formalmente una denuncia oficial, solicitando a la comisión que evaluara si Infantino había infringido los estatutos del organismo rector en materia de neutralidad política mediante la concesión del ‌Premio de la Paz ⁠y las acciones relacionadas.

Más recientemente, durante el Mundial, la FIFA suspendió la sanción por tarjeta roja del delantero estadounidense Folarin Balogun y le autorizó a jugar ​en el partido de octavos de final contra Bélgica —que Estados Unidos perdió por 4-1—, después de que Trump instara personalmente a Infantino a revisar el caso.

Infantino negó haber intervenido en la decisión final.

(1 dólar = 0,8079 francos suizos)

Con información de Reuters