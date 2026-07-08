La industria se desplomó en mayo y advierten que la tendencia continuará

Mientras baja la inflación, sectores clave de la actividad económica siguen deteriorándose. Ahora, se conoció que la industria volvió a desplomarse en mayo, y desde el sector advierten que la tendencia continuará al menos durante junio.

Así lo reveló el Indec en su informe del Índice de producción industrial (IPI) manufacturero del quinto mes del año, que se publicó este miércoles. En concreto, reveló que la industria se derrumbó un 5,7% interanual, respecto a mayo de 2025.

Se trató así de la décima caída del sector en los últimos 11 meses, ya que viene desplomándose continuamente desde julio de 2025 con la sola excepción de marzo pasado (cuando el rebote fue del 5%, recuperando solo la mitad de la baja acumulada desde 2024). De este modo, en los cinco primeros meses del año el sector acumula una baja del 3,1%.

Para peor, la caída fue bastante pareja: se dio en 14 de los 16 sectores relevados, con la sola excepción de refinación de petróleo (subió un 19%, motorizada por Vaca Muerta) y de los productos del tabaco (subió un 14%).

Uno de los mayores desplomes, como ya es habitual, se dio en los productos textiles (-26%) y en prendas de vestir (-14%), un sector azotado por la apertura importadora mediante la baja de aranceles y las tiendas de e-commerce chinas.

Otro sector que continuó con su derrumbe fue el automotriz, que cayó un 16%, sobre todo por la baja de las ventas al mercado interno (se desplomaron un 39% interanual según cifras de ADEFA), junto con un descenso más leve de las exportaciones.

Más preocupante aún, también cayeron fuertemente rubros asociados a los bienes de capital, como maquinaria y equipo (-23%) y "otros equipos, aparatos e instrumentos" (-12%), lo que anticipa que los propios industriales no prevén un rebote al alza en el corto plazo.

El dato relativamente positivo es que en el registro intermensual, tal como salió a festejar el Gobierno, la industria creció un 0,4% respecto a abril, impulsada "en gran parte por la producción de algunos insumos, principalmente del sector siderúrgico y productos de metal", precisó un informe de la consultora I+D.

Sin embargo, esto no supone ningún cambio de panorama, ya que en este plano el sector viene mostrando un "serrucho", con aumentos y caídas, al menos en el último año y medio.

Esperan que siga la crisis en la industria

La misma consultora, dirigida por el exdirector Ejecutivo de la UIA Diego Coatz, advirtió, en ese sentido, que la suba intermensual "se trata de una mejora puntual en un escenario de estancamiento. El panorama para los próximos meses no muestra un cambio de perspectiva. Para junio, se estima una caída en la producción industrial en torno al 2% i.a. y sin variaciones respecto a mayo".

El dato de la caída industrial resulta más grave si se tiene en cuenta que mayo consolidó la baja de la inflación que arrancó en abril, para cerrar en una cifra del 2,1%.

Evidentemente, la combinación de ambas tendencias revela que la suba de precios no es más alta por el freno que sigue imponiendo el atraso del salario real, que subió recién en abril luego de siete meses consecutivos a la baja. La crisis se agrava porque así, mientras suben los costos, un 33% interanual según el IPC, los precios industriales solo crecieron un 25%, advirtió I+D, y sintetizó.

De hecho, el Observatorio Pyme, dependiente de la UIA y Techint, remarcó en su último informe que la caída de las ventas es el principal problema que afronta el sector, ya que afecta al 83% de las pymes.

"De mantenerse esta tendencia, proyectamos una pérdida de 105.000 empleos (60.000 directos y 45.000 indirectos) para todo el 2026", puntualizó la consultora de Coatz en su informe.

Lo más preocupante es que la crisis de la industria ya está empezando a afectar a ramas vinculadas a los sectores más dinámicos del país, es decir, la energía y la minería. "No solo retrocede la industria tradicional: también cae la metalmecánica vinculada a recursos naturales. Proveedores de minería (-5,6%), petróleo y gas (-3,5%) y agro (-9,5%), con una baja promedio de 5,1% en mayo según datos de ADIMRA", alertó I+D..