Hay equipo: once libros para vivir el fútbol con toda la pasión

Libro "Historias insólitas de los Mundiales de fútbol".

El mundo futbolero está atravesado por el Mundial, el evento que cada cuatro años frena por un mes el vértigo y deja rodar la pelota. Mientras el equipo argentino sigue dejando todo en la cancha y regalando emociones de todos los colores, escritores de todas partes siguen viendo en el fútbol a un receptor de emociones. Cuentos, anécdotas, datos insólitos, biografías y mucho ruido de pelota.

Revolución Scaloni

Alejandro Wall

Lionel Scaloni ingresó al templo de los entrenadores-dioses, y seguirá allí hasta que la última pelota deje de rodar en Argentina, sin que los hinchas supieran mucho de su historia. El constructor menos esperado de la selección esculpió su obra en movimiento, primero durante los cuatro años en los que eludió con savoir faire a los críticos que dudaban de su falta de antecedentes y luego, ya bendecido por las multitudes, durante Qatar 2022. Pero aun sin la biografía previa de sus dos predecesores en la gloria, César Menotti y Carlos Bilardo, la tercera estrella no fue un edificio sin planos. Scaloni construyó su cabeza futbolística durante 30 años, primero en su no tan conocida carrera como futbolista, lejos de los focos principales -porque fue más un jugador de entrega que de habilidad y porque nunca pasó por los llamados clubes grandes- y después como integrante del cuerpo técnico en el desorden de Rusia 2018. Todo lo que comenzó a aplicar en la selección desde septiembre de 2018 lo había aprendido desde sus orígenes en el fútbol, a inicios de los 90.

Libro "Revolución Scaloni", de Alejandro Wall

¿Quién es más grande?

Jorge Martín Tati Ocaña

¿Quién es más grande?, es una investigación periodística que determina la grandeza de los principales equipos del fútbol argentino en base a 36 parámetros estadísticos, surgidos a partir de la búsqueda de antecedentes, del ordenamiento de datos y de la calificación de los mismos por parte de especialistas en la materia. Este trabajo nace ante la falta de transparencia de cada uno de los estamentos del fútbol argentino a la hora de valorar la magnitud de los clubes. Ni la AFA ni las dirigencias ni los jugadores ni los periodistas o expertos en estadísticas, y mucho menos los socios e hinchas, se han preocupado por profundizar en esta temática. Como resultado de esta pasividad colectiva se generó el sostenimiento de un statu quo vetusto y se avaló, hasta aquí, una paridad irreal, caduca e injusta que afirma que en Argentina hay cinco equipos grandes. Parece ser que se quiere evitar un baño de realismo a partir de una suerte de revisionismo histórico y así legitimar un discurso que se quedó en el pasado. Publicado por Editorial Octubre, ¿Quién es más grande? rompe con ese alegato hegemónico y plantea un nuevo escenario, dando paso a una conclusión honesta, actual y colectiva en donde la participación de la gente del fútbol fue necesaria e imprescindible.

Fútbol simple

Evelina Cabrera y Mariela Viola

Aprender, jugar, enseñar y divertirse, todo en el libro escrito por Evelina Cabrera y Mariela Viola. Una guía para descubrir que el fútbol es mucho más simple y divertido de lo que parece. Destinado a los más jóvenes que quieren aprender las técnicas del deporte de forma lúdica y entretenida, este libro también es una herramienta indispensable para aquellos que, sin ser profesionales, desean enseñar el juego con pasión y creatividad. En esta edición publicada por Galerna, el autor descubirá una filosofía práctica y accesible para que los entrenamientos no sean una carga, sino un espacio al que se quiera volver. Con módulos de entrenamiento animados y ágiles, aprenderás a captar la atención de los jugadores y a mantenerlos comprometidos e involucrados. Una obra pensada para todos, grandes y chicos, que busca transmitir la verdadera esencia del fútbol a través de sus valores, para que el disfrute del juego sea el camino. Una guía esencial para que el aprendizaje sea un juego.

Los héroes numerados

Juan Villoro

El 10 de Maradona, Messi o Pelé; el 7 de Cristiano Ronaldo o Álex Aguinaga; el 14 de Johan Cruyff. Los héroes de las canchas llevan números en la espalda. Juan Villoro hace un repaso por esas figuras de rango mítico. Cuando los representantes de la tribu saltan al césped "lo que está en juego ya no es un deporte. A partir de ese momento comienza a suceder algo distinto, único, inclasificable: el misterio que llena los estadios". El fútbol y la literatura se funden para mirar de frente aquello que más nos emociona: una exploración del juego, pero también de las costumbres públicas y secretas de la sociedad contemporánea. En Los héroes numerados, el fútbol se convierte en un juego de las palabras gracias al ingenio de Juan Villoro, "un excepcional intérprete y narrador de las realidades sociales, culturales y políticas de México, América Latina y el mundo", jurado del Premio Gabo 2022.

Historias insólitas de los mundiales de fútbol

Luciano Wernicke

Es un viaje por la historia del Mundial y sus momentos más extraordinarios. Luciano Wernicke reunió las curiosidades más divertidas e increíbles ocurridas en los Mundiales de Fútbol desde la edición inaugural, Uruguay 1930, hasta Rusia 2018. Récords, grandes duelos, cábalas enigmáticas y estrellas inolvidables componen esta obra deliciosa que echa luz sobre el costado humano del más popular de los deportes. El apasionante recorrido relata, entre otras, la historia de los jugadores que se negaron a abandonar la cancha a pesar de tener un hueso fracturado o haber sufrido un infarto. También la del talentoso mosquetero que antepuso la belleza por sobre el resultado al picar un penal en una final y el honor sobre la trampa al cabecear a un desleal rival lenguaraz. Y la de la pareja que se separó tras discutir si Lionel Messi era mejor que Cristiano Ronaldo y la de los que se arrojaron a un río repleto de cocodrilos en una extravagante misión: ganarse entradas para un partido. Un libro imperdible para los fanáticos del evento futbolero número uno: la Copa del Mundo.

Libro "Historias insólitas del Mundial de fútbol".

366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia

Alfredo Relaño

Una sinopsis de 366 futbolistas de todos los tiempos que han hecho historia. Un libro que despierta la nostalgia de todos aquellos que han hecho del fútbol el deporte rey. La selección, difícil y discutible, está presidida por la memoria sentimental del autor, apoyada en el conocimiento adquirido a través de la prensa, los libros o los testimonios de terceros en el caso de los más remotos, y en su propia ex­periencia, primero como aficionado y luego como periodista, en el de tantos jugadores como ha podido seguir y admirar desde hace más de sesenta años. Seis sobresalen por encima de todos, Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona, Cristiano y Messi, a los que siguen veinte semi­dioses y otros 340 simplemente extraordinarios.

Fútbol: el juego infinito

Jorge Valdano

No existe ningún otro fenómeno social que, como el fútbol, se haya adaptado con más naturalidad a la globalización. A pesar de tratarse de un juego en apariencia tan primitivo y alérgico en su práctica a la tecnología, se ha incorporado con enorme facilidad a todos los vehículos de comunicación: prensa, radio, televisión, internet y todas las variables de redes sociales existentes y por venir. Y en este proceso, se ha convertido en un negocio planetario, que explota la emoción, que necesita de héroes y al que ya no le alcanza el resultado para seducir. En Fútbol: el juego infinito, Jorge Valdano repasa los diferentes actores que participan en este espectáculo, y describe cómo cada uno de ellos se ha adaptado a esa nueva realidad global del fútbol. Cómo el juego en sí mismo ha cambiado, transformando el papel de los entrenadores y de los jugadores, a quienes ha convertido en nuevos héroes planetarios. Explica cómo, en definitiva, el fútbol es hoy un negocio sin fronteras que genera una emoción en perpetua renovación, y que convierte a los aficionados en clientes.

Supercuentos de gol

Mabel Zimmermann, Elena Luchetti, Elisabeth Fontana, Amelia Rossi, Patricia Gregorchuck, Silvia Schierloh y Patricia Medina

Una selección de 38 cuentos breves que invitan a sumergirse en el mundo del fútbol desde la mirada de chicos y chicas que sueñan con jugar, ganar, perder y volver a intentarlo. Entre clubes de barrio y grandes equipos, partidos inolvidables y desafíos personales, estas historias recorren emociones como la amistad, la ilusión y la superación. Porque, dentro y fuera de la cancha, lo importante no es el resultado, sino animarse a jugar.

Messi: 10 miradas sobre el 10

Varios autores

Parece imposible sostenerse como un héroe mítico que camina al mismo tiempo entre los mortales. Pero Messi lo ha logrado, transita entre nosotros y toca nuestras vidas. El genio argentino en las miradas de Ana María Ospina, Pablo Brescia, Sergio Levinsky, Rubén Costa, Daniel Garnica, Claudio Vivas, Fernando M. Segura Trejo, Patrick Mignon, Ana Merino, Diego Murzi, John Williams. Desde sus comienzos en los campos de tierra de Rosario, su ciudad natal, su consagración en el FC Barcelona, su paso por el PSG, hasta la coronación en Qatar, este libro plantea un recorrido en el que destacadas figuras internacionales transitan aventuras, personajes, momentos que van perfilando la figura del crack, del Lionel físico, público y mediático, pero más aún del Messi simbólico, el que lleva la bandera de las fantasías por el mundo. Messi: 10 miradas sobre el 10 es una celebración, un homenaje, un tributo a uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos.

Libro "10 miradas sobre el 10".

Puro fútbol

Roberto Fontanarrosa

Siempre el Negro. Todos los cuentos relacionados con el fútbol escritos por Fontanarrosa e incluidos en volúmenes anteriores, desde Los trenes matan a los autos y otros cuentos hasta Una lección de vida y otros cuentos. La pasión canalla del Negro sumada a su dominio de la jerga futbolística y de los estereotipos de los hinchas y de los periodistas deportivos dan como resultado esta excepcional compilación.

Diegologías. Miradas sobre el universo maradoniano

Varios autores

La literatura, la fotografía, la historia, la comunicación y otras tantas disciplinas nos indican que la cosmogonía Maradona es un universo aún en expansión. En este particular estado de la cuestión, con un Maradona extrañado por estos tiempos, la Cátedra Diegologías es un espacio de reflexión, debate, investigación e interrogación sobre Diego y las situaciones que construyen nuestra historia reciente. Una pequeña constelación de ese universo infinito que traza su recorrido analítico desde la figura conducente de Diego. Este libro está conformado por una serie de textos que se desprenden de las clases de nuestra cátedra. Un abanico de ideas, abordajes, hipótesis e interrogantes propuestos por cada docente que compilamos en esta obra y compartimos en formato de ensayos literarios. Escriben: Ariel Scher, Mónica Santino, Juan Sodo, Gabriela Saidon, Nadia Fink, Néstor Borri, Agustín Lucas, Daniel Arcucci, Ayelen Pujol, Mauro Greco, Ariel Pennisi, Cora Gamarnik, Pascual Calicchio, Nemesia Hijós, Pedro Greco, Karina Arellano, Fernando Signorini, Juan Stanisci, David Garcia Cames y Fernando Ojeda. Fabián D’Aloisio (editor).