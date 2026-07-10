Un famoso galán de telenovelas destrozó a Fantino en redes sociales: “Despreciable y canalla“

Un actor famoso no tuvo piedad y destrozó a Alejandro Fantino a través de su cuenta de X.

Pablo Echarri protagonizó un duro enfrentamiento contra Alejandro Fantino luego de que el conductor cuestionara las declaraciones del actor Tomás Fonzi, quien había manifestado su preocupación por la crisis que atraviesa la ficción en la televisión argentina y la caída de la producción audiovisual.

Durante una transmisión de Neura Stream, Fantino leyó al aire los dichos de Fonzi y sostuvo que, ante la falta de trabajo en el sector, podría dedicarse a otro rubro. En ese contexto, expresó: “Vos por ahí si tenés el carnet de conducir podés agarrar un Uber, Tomás, y podés laburar. O podés laburar cortando pasto o podés hacer un curso de electricidad, podes hacer un curso de reparación de lavarropa”.

Más adelante, el conductor continuó con su descargo y volvió a referirse a las palabras del actor: “Dice 'hay muy poco trabajo, prácticamente desapareció la ficción en la televisión y también disminuyó muchísimo la producción audiovisual en general’. 'intervención y desmantelamiento del INCAA paralizaron gran parte del cine argentino'. Y claro papá, es más importante generar otras cosas. Vos actua. Actua de chofer de Uber, Tomás”.

El descargo de Pablo Echarri contra Alejandro Fantino

Tomás Fonzi manifestó su preocupación por la crisis que atraviesa la ficción en la televisión argentina y aseguró: “Hay muy poco trabajo. Prácticamente desapareció la ficción en la televisión”. Sus declaraciones rápidamente llamaron la atención de Alejandro Fantino, quien las cuestionó públicamente, al sugerir que el actor podría dedicarse a otro oficio ante la falta de oportunidades en el sector.

Lejos de quedarse callado, Pablo Echarri salió en defensa de su colega y apuntó duramente contra el conductor a través de su cuenta de X. En su descargo, criticó el mensaje de Fantino y expresó: “La miserabilidad de militar la pobreza de la gente. Una Argentina sin clase media, sin cultura, sin educación ni salud”.

Luego agregó: “Si con tu oficio no te alcanza, salí a manejar un Uber. Antes te mandaban a manejar un taxi. Todo esto, el tipo te lo dice mientras cada día se forra más y más, justamente por ser vocero de este modelo de destrucción”.

Finalmente señaló: “Solo espero que esta semilla ruin, despreciable y canalla que intenta sembrar le traiga una excelente cosecha. Querido Tomy, siempre claro, certero y valiente”.