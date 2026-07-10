Salió a la luz una llamada privada entre Sofi Martínez y Antonela Roccuzzo: "Absurdo”

Sofí Martínez reveló que Antonela Roccuzzo se comunicó con ella en privado para expresarle su apoyo.

Luego de que Lionel Messi saludara a Sofía Martínez al finalizar el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde para frenar los rumores sobre un posible romance entre ambos, la esposa del capitán, Antonela Roccuzzo, decidió comunicarse en privado con la periodista para expresarle su apoyo.

Asimismo la periodista reveló: “Hablé con Anto y me dijo que no me preocupe por ese ruido absurdo que habían armado. Es parte de las cosas que tenemos que superar como sociedad cuando se ve a una periodista mujer hablando con un hombre”.

Este rumor creció rápidamente después de que algunos fanáticos aseguraran que Messi la miraba más de lo habitual. A partir de ahí, comenzaron a circular distintas versiones que afirmaban que la esposa del jugador no la quería cerca del plantel e, incluso, que le habría prohibido hablar con él.

El descargo de Sofí Martínez en redes sociales

Tras el partido entre Argentina y Cabo Verde por el Mundial 2026, Lionel Messi decidió saludar a la periodista como un gesto de apoyo frente a los rumores de un supuesto romance entre ambos. En ese contexto, el capitán argentino expresó: “Si te miro porque te miro, si te saludo porque te saludo".

A raíz de ese episodio, la periodista compartió un descargo en sus redes sociales, donde explicó: “dude en salir y decir algo, entiendo que a veces el trabajo habla por sí solo, y mejor callarse que seguir agrandando una noticia pero dan ganas de salir a hablar y decir ‘la con…’. Hay un montón de programas que dicen un montón de cosas sólo porque sos mujer”.

Finalmente, agregó: “A ningún varón se lo hacen, creo que el gesto de saludarme y decir eso, es un gesto que podría él estar sólo pensando en el Mundial y sin embargo ve alrededor a una piba que la está pasando mal porque dicen cualquier cosa y no le interesa que eso pase, entonces te saluda para que te dejen de torturar”.