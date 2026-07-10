Paritaria docente PBA: gremios aceptaron la propuesta del 7% 

Tras el paro docente de la semana pasada y la reunión entre las partes del lunes por la tarde, este miércoles por la mañana los diferentes gremios que engloban el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) realizaron asambleas en las bases para definir “la postura gremial frente a la propuesta salarial elevada por el Gobierno de la Provincia”. En el caso de la Federación de Educadores Bonaerense (FEB) el cuerpo de congresales “aprobó por una mínima diferencia la oferta oficial del 7% para los meses de julio (5%) y agosto (2%)”. Fue un “debate intenso”, indicaron desde el gremio.

De esta manera, el Gobierno bonaerense recibirá nuevamente a los docentes en el mes de septiembre para dar continuidad a la paritaria salarial y monitorear la evolución del sector.

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Paritaria docente con aumento: así queda la escala salarial

Con la oferta salarial aceptada, los gremios brindaron un detalle de cargos testigos con 10 años de antigüedad:

•⁠ ⁠Preceptora: Julio $855.757 - Agosto $885.901

•⁠ ⁠Maestra de Grado: Julio $990.793 - Agosto $1.018.575

•⁠ ⁠Profesor: Julio $1.348.905 - Agosto $1.380.137

•⁠ ⁠Maestro de Grado + 5ta Hora: Julio $1.236.347 - Agosto $1.268.805

•⁠ ⁠Maestro de Grado Jornada Completa: Julio $1.982.586 - Agosto $2.037.149

Cómo fue la reunión paritaria

El lunes por la tarde, el gobierno bonaerense ofreció a los gremios docentes un aumento salarial del 7% escalonado, 5% en julio y 2% en agosto, sobre los salarios de junio. La oferta, que finalmente se aprobó, incluye nuevas propuestas concretas para atender la situación de violencia contra las y los trabajadores docentes en las escuelas.

En ese sentido, se acordó incorporar una Adenda al Acuerdo Paritario de Prevención, Erradicación, Resguardo y Reparación por hechos de violencia y acoso a las y los trabajadores docentes, con el objeto de fortalecer las herramientas de prevención, resguardo y abordaje de estas situaciones, incorporando el tratamiento de los casos graves o complejos en una Mesa Ad Hoc de la Comisión Jurisdiccional Mixta de Salud y Seguridad y reforzando las acciones que corresponden al Estado provincial.

Adicionalmente, se creará la campaña "Cuidemos a quienes enseñan", con materiales gráficos, videos y de difusión. El programa incluirá acciones de concientización, capacitación y prácticas preventivas, como así también acuerdos de convivencia y corresponsabilidad escuela-familia.