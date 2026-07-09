La personalidad de Franco Colapinto en mínimos detalles: su preciado objeto que se hizo viral en las redes

Colapinto suma 18 puntos en la temporada.

Desde su llegada a la Fórmula 1 de la mano de Williams en 2024, Franco Colapinto se ha convertido en uno de los personajes más llamativos del paddock, sobre todo por su buena onda y particular personalidad. El andar paseando con los colores de Boca Juniors o con la camiseta de la Selección Argentina se ha vuelto algo común en el ambiente, aunque en ocasiones su sentido de pertenencia se muestra en detalles menores.

Uno de los más evidentes es su costumbre de llevar termo y mate a todos lados, haciéndole honor a la infusión por excelencia de nuestro país. Pero por si eso no fuese suficiente, un detalle que ha llamado la atención es la decoración que tiene el termo del piloto argentino, que cuenta con el adorno de la bandera argentina y un sinfín de stickers relacionados con el equipo de Lionel Scaloni y su amor por Lionel Messi.

En una época mundialista como la que se viven en estos meses con la disputa del Mundial 2026, el apoyo a la distancia del piloto de Alpine para el conjunto albiceleste fue un detalle que no pasó desapercibido en las redes sociales. Messi, la bandera, las tres estrellas y la Copa del Mundo con la frase “Coronados de gloria vivamos” son algunas de las calcomanías que adornan el termo de Franco y que dan muestra de su personalidad.

De hecho, un video se hizo viral en las redes sociales cuando uno de los empleados de Alpine le alcanzó el termo a Colapinto y le pidió que explique los significados de cada sticker. De hecho, el argentino mencionó que su favorito es uno con muchos argentinos empujando su coche, una analogía al apoyo que tuvo durante su carrera para alcanzar a consolidarse como piloto titular en la F1 con los colores del equipo galo.

“Todos están empujando el Alpine, este es Fossaroli con el micrófono, está Messi, acá estoy yo de joven con un karting, sobre los hombros de mi papá. Este es Flavio, el del 43. Bueno, hay mucha gente, todos están en esto”, explicó “Fran”. Por lo tanto, el piloto mostró no solo su amor por la bandera y la selección nacional, sino también su agradecimiento por todos los que impulsaron su carrera deportiva.

En este sentido, vale la pena mencionar que Colapinto conoció a Messi hace relativamente poco, puesto que su primer encuentro fue en Miami a fines de abril, después de su exhibición en Buenos Aires. No obstante, el capitán de la “Albiceleste” funcionó como un motor interno para el piloto, que encontró el camino siguiente los pasos de su ídolo del fútbol.

Así es el termo del argentino.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

Tras el GP de Gran Bretaña, la Fórmula 1 se tomará una semana descanso antes de la siguiente fecha, que se llevará a cabo en el Circuito de Spa-Francorchamps. Allí se desarrollará el Gran Premio de Bélgica por la décima fecha entre el 17 y 19 de julio bajo el formato tradicional, es decir, sin carrera sprint.