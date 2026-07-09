La Fórmula 1 suma más fechas en formato sprint para la siguiente temporada: ¿cuál es el nuevo número?

La F1 subiría a nueve o diez sprints para 2027.

El formato de las carreras sprints se introdujo a la Fórmula 1 en la inolvidable temporada del 2021, aunque con un número limitado a tres fechas y un fuerte rechazo, tanto por el público como los pilotos. Esto se debió principalmente a que solo los tres primeros en cruzar la línea de meta sumaban puntos, siendo tres para el primero y uno para el tercero, algo que se cambió inmediatamente para 2022 con el sistema actual de puntuación para los ocho mejores.

Con aquella modificación, las sprints comenzaron a tener más sentido en la máxima categoría, lo que llevó a que para 2023 su número aumente a seis fechas bajo este formato por año, el cual se ha mantenido hasta ahora. De hecho, el fin de semana pasado se disputó la cuarta sprint de la temporada con el triunfo de Andrea Kimi Antonelli en Silverstone, donde la cúpula de la F1 se reunió para discutir varios detalles sobre el futuro del certamen.

Entre los asuntos abordados, uno de los que se discutió fue la posibilidad de extender el número de fechas en formato sprint para 2027, algo que parece avanzar en viento en popa, según las declaraciones del presidente de la F1. Y es que en el transcurso del GP de Gran Bretaña, Stefano Domenicali resaltó la mejora que ha tenido el recibimiento de las sprints, que ahora llama la atención de los fanáticos con una clasificación extra desde el primer día.

“Creo que ya ves el efecto, con más de 150 mil personas el viernes en Silverstone. Si no les das algo que tenga acción sería equivocado”, advirtió el empresario en conversaciones con Sky Sports. De hecho, el medio citado ha afirmado en sus canales que la máxima categoría planea ampliar el formato a nueve o diez fechas para la siguiente temporada en lugar de las seis que hay actualmente en el calendario.

De ahí que Domenicali considere que el próximo calendario tendrá novedades en cuanto al formato en cuestión y ya pidió atención para el anuncio de las fechas del año que viene, que tendría, en principio, 24 fechas totales. “Creo que ese es el camino a seguir y estamos en proceso de anunciar un mayor número para el futuro y esto llegará cuando anunciemos el calendario muy, muy pronto”, cerró.

La F1 actualmente tiene seis sprints.

Las seis sprints de la Fórmula 1 2026