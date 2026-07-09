Yuyito González reveló quién es el famoso músico de rock nacional con el que estuvo: "Era un…"

Yuyito González hizo una fuerte revelación.

En medio de su regreso a la televisión con Yuyito a la tarde por Net TV, Yuyito González sorprendió al revelar un romance desconocido con uno de los máximos referentes del rock argentino. Es conocido que estuvo con varios famosos, pero a este artista nadie lo tenía entre sus ex parejas.

¿Quién es la figura del rock nacional que estuvo con Yuyiyo González?

La conductora confesó que años atrás mantuvo una breve relación sentimental con Norberto "Pappo" Napolitano y explicó, sin filtros, por qué la historia de amor no prosperó.

Pappo fue el músico con el que estuvo Yuyito.

La inesperada revelación tuvo lugar durante una entrevista con Chiche Gelblung en Net TV. Mientras hablaba sobre las críticas que recibe habitualmente en los medios, Yuyito recordó una de las frases más emblemáticas de Pappo y lanzó: "Se han burlado hasta de mi fe, pero yo los bendigo, que Dios les arregle el corazón y la mente. Pappo diría... bueno, no voy a decir lo que decía Pappo... 'Buscate un trabajo honesto'". La mención del músico no fue casual: entre ambos hubo, décadas atrás, mucho más que una anécdota compartida.

Sin esquivar la pregunta, la conductora confesó que años atrás mantuvo una breve relación sentimental con el músico y no dudó en dedicarle palabras de admiración. "Pappo era un tipo extraordinario, un loco audaz, inteligente. Nos quedó la frase 'Buscate un trabajo honesto'. Es un montón, así era él", expresó, visiblemente conmovida por el recuerdo.

¿Por qué el romance fue tan corto?

Consultada sobre los motivos por los que la historia no prosperó, Yuyito fue clara y no se guardó nada: "Era un tipo bárbaro. Igual tuvimos un contacto relativamente corto porque era un señor que tenía muchas mujeres también".

Si bien prefirió no revelar cómo comenzó la relación ni profundizar en detalles de la intimidad que compartieron, la conductora dejó en claro que guarda un gran recuerdo de aquella historia con Pappo, uno de los artistas más influyentes de la música argentina.

El vínculo entre ambos había nacido en la década del 80 en Córdoba, donde el músico solía pasar los veranos por su amistad con David Lebón, guitarrista de Serú Girán. Aquel romance de verano, silencioso durante años, quedó como uno de los flirteos más recordados y menos conocidos de la vedette en esa época dorada del espectáculo argentino.