Así quedó el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026: todos los partidos, hora y TV en vivo en Argentina

Todo lo que hay que saber sobre los cruces de cuartos de final del Mundial 2026 (foto: FIFA).

El Mundial 2026 de fútbol entra en etapas absolutamente determinantes, con los cuartos de final entre los ocho mejores equipos del torneo. Los cuatro máximos favoritos en la previa siguen en carrera, aunque no habrá enfrentamientos entre sí todavía. La vigente campeona, la Selección Argentina, chocará con Suiza en Kansas City, Estados Unidos.

Por su parte, la subcampeona Francia tendrá como oponente nada menos que a Marruecos para reeditar la semifinal de Qatar 2022. Si bien "Les Blues" de Kylian Mbappé se impusieron en aquella oportunidad, los africanos les dieron muchísimo trabajo para redondear el 2-0 definitivo sobre la hora. Dicho duelo será en Boston.

La Selección de España de Lamine Yamal, tercera en el ranking FIFA luego de la última actualización, se medirá con Bélgica en busca de las semifinales en Los Ángeles. El cotejo restante será el que protagonicen en Miami la Inglaterra del capitán Harry Kane ante la sorprendente Noruega de Erling Haaland, que viene de eliminar al gigante Brasil en los octavos. Todo está listo en busca de la gran final, que será el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Los partidos de cuartos de final del Mundial 2026: día, hora, TV en vivo y streaming en Argentina

Francia vs. Marruecos

Día y hora: jueves 9 de julio a las 17 horas en Boston.

jueves 9 de julio a las 17 horas en Boston. TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Flow y Paramount+.

España vs. Bélgica

Día y hora: viernes 10 de julio a las 16 horas en Los Ángeles.

viernes 10 de julio a las 16 horas en Los Ángeles. TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Flow y Paramount+.

Inglaterra vs. Noruega

Día y hora: sábado 11 de julio a las 18 horas en Miami

sábado 11 de julio a las 18 horas en Miami TV: DSports.

DSports. Streaming: DGO, Flow y Paramount+.

Argentina vs. Suiza

Día y hora: sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas.

sábado 11 de julio a las 22 horas en Kansas. TV: DSports, Telefe, TyC Sports y la TV Pública.

DSports, Telefe, TyC Sports y la TV Pública. Streaming: DGO, TV Pública en YouTube, MiTelefe, TyC Sports Play, Flow y Paramount+.

Todo lo que hay que saber sobre los cruces de cuartos de final del Mundial 2026 (foto: FIFA).

Cómo sigue el Mundial 2026 tras los cuartos de final

Semifinales:

Martes 14 de julio

Ganador de Francia vs. Marruecos contra el vencedor de España vs. Bélgica. Horario: 16:00 | Sede: Dallas

Miércoles 15 de julio

Ganador de Inglaterra vs. Noruega contra el vencedor de Argentina vs. Suiza. Horario: 16:00 | Sede: Atlanta

Tercer puesto:

Sábado 18 de julio

Los dos perdedores de las semifinales. Horario: 18:00 | Sede: Miami

Final:

Domingo 19 de julio