Día de la Independencia: 5 propuestas para salir a comer el 9 de julio en Buenos Aires

El tradicional locro puede degustarse este 9 de julio. (Crédito de foto: Chill Garden)

El 9 de julio se presenta como la ocasión ideal para honrar las tradiciones argentinas a través de la gastronomía. En este Día de la Independencia, Buenos Aires despliega un abanico de opciones culinarias que rinden homenaje a nuestra identidad, fusionando recetas clásicas con toques contemporáneos.

Desde los infaltables platos de cuchara como el locro, hasta las propuestas dulces más reconfortantes para la tarde, los restaurantes de la ciudad se preparan para recibir comensales. Salir a comer se transforma en un ritual de encuentro, donde el aroma a campo, los fuegos y el chocolate caliente invitan a celebrar la libertad alrededor de la mesa.

Cinco propuestas gastronómicas para festejar las fiestas patrias

Somos Asado: esta parrilla contemporánea de Villa Crespo diseñó un menú cerrado para el mediodía por $45.000 por persona. Comienza con vino caliente especiado y empanada de osobuco con salsa llajwa; sigue con su locro con Tutti cocido en horno de barro (panceta, mondongo, embutidos y legumbres) y cierra con el clásico vigilante de queso fresco y batata. Incluye vino y agua. Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.

Villegas Resto: ubicado en Puerto Madero, el restaurante acompañará su tradicional carta de carnes y achuras con un mimo patrio durante toda la jornada. Quienes almuercen o cenen allí recibirán como cortesía pastelitos artesanales de membrillo y batata, elaborados con dulces de Entre Ríos, ideales para el momento del café. Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.

Medialuna rellena de dulce de leche. (Crédito de foto: Gontran Cherrier)