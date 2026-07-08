Día de la Independencia: 5 propuestas para salir a comer el 9 de julio en Buenos Aires

El 9 de julio se presenta como la ocasión ideal para honrar las tradiciones argentinas a través de la gastronomía. En este Día de la Independencia, Buenos Aires despliega un abanico de opciones culinarias que rinden homenaje a nuestra identidad, fusionando recetas clásicas con toques contemporáneos.
Desde los infaltables platos de cuchara como el locro, hasta las propuestas dulces más reconfortantes para la tarde, los restaurantes de la ciudad se preparan para recibir comensales. Salir a comer se transforma en un ritual de encuentro, donde el aroma a campo, los fuegos y el chocolate caliente invitan a celebrar la libertad alrededor de la mesa.
Cinco propuestas gastronómicas para festejar las fiestas patrias
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Somos Asado: esta parrilla contemporánea de Villa Crespo diseñó un menú cerrado para el mediodía por $45.000 por persona. Comienza con vino caliente especiado y empanada de osobuco con salsa llajwa; sigue con su locro con Tutti cocido en horno de barro (panceta, mondongo, embutidos y legumbres) y cierra con el clásico vigilante de queso fresco y batata. Incluye vino y agua.Dirección: Scalabrini Ortiz 651, Villa Crespo.
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Villegas Resto: ubicado en Puerto Madero, el restaurante acompañará su tradicional carta de carnes y achuras con un mimo patrio durante toda la jornada. Quienes almuercen o cenen allí recibirán como cortesía pastelitos artesanales de membrillo y batata, elaborados con dulces de Entre Ríos, ideales para el momento del café.
Dirección: Avenida Alicia Moreau de Justo 1050, Puerto Madero.
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La Vicente López: una propuesta con menú criollo. Su gran estrella es el locro tradicional, una preparación cremosa que se sirve directo dentro de un pan de campo. Para el momento dulce, deleitarán a los comensales con chocolate caliente acompañado de churros en versiones clásicas, rellenos de dulce de leche o bañados en chocolate.
Dirección: Av. Maipú 701, Vicente López.
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Chill Garden: en Caballito, el espacio liderado por Tupac Guantay ofrece un menú de locro con copa de vino a $19.999 (o para llevar a $15.000). Para el desayuno o la merienda en su jardín calefaccionado, destaca su promo de chocolate caliente con torta frita y churro por $10.000.
Dirección: Pujol 935, Caballito
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Gontran Cherrier: del 6 al 12 de julio, esta boulangerie francesa une su técnica con el paladar local en sus sedes de Palermo y Belgrano. Ofrece medialunas rellenas de pastelera o dulce de leche ($3.800) y macarons celestes ($4.000). Hay combos imperdibles, como una infusión con medialuna o macaron por $8500, o la caja de seis macarons por $20.000.
Direcciones: Malabia 1805, Palermo; Zabala 1901, Belgrano.