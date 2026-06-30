5 lugares de Buenos Aires para comer ceviche: a dónde salir a comer este plato tradicional

Platillo de ceviche en Buenos Aires. (Crédito de foto: Kamay Casa Gardel)

Cada 28 de junio se celebra el Día del Ceviche, una fecha que rinde homenaje al máximo emblema de la gastronomía peruana, caracterizado por su irresistible combinación de frescura, acidez y sazón. En Buenos Aires, este plato ha conquistado los paladares locales gracias a la excelencia de su materia prima: los pescados y mariscos que protagonizan estas recetas provienen principalmente del mar argentino, con capturas frescas que llegan constantemente desde el puerto de Mar del Plata y costas del sur patagónico, asegurando una calidad y textura excepcionales en cada bocado.

Restaurantes de mariscos en Buenos Aires

Para unirse a los festejos, presentamos una cuidada selección de cinco coordenadas imperdibles en la ciudad que se destacan por sus interpretaciones únicas de esta delicia marina:

Kamay Casa Gardel: el chef Raúl Zorrilla se mantiene fiel a la tradición pero incorpora audaces influencias nikkei. Su "Ceviche Carretillero" rinde tributo a la cocina de Perú con pesca del día, pasta de rocoto y chicharrón de rabas. También destaca el "Nikkei", elaborado con salmón rosado, langostinos, calamar y una original base de naranja y palta. (Dirección: Carlos Gardel 3131, Abasto. Instagram: @kamaycasagardel)

Zarautz: Leandro Leyell ofrece una sofisticada mirada contemporánea en su ceviche de la casa. Combina pesca blanca, langostinos australes y pulpo cocido a baja temperatura para integrar diversas texturas. Su distintiva leche de tigre evoluciona semanalmente incorporando leche de coco, oliva o sepia, y se completa con maíz cancha crocante. (Dirección: Nicaragua 5577, Palermo - con reserva. Instagram: @casa.zarautz)

Ceviche de la Barra Chalaca. (Crédito de foto: Barra Chalaca)

Neko: este rincón se destaca por su propuesta nikkei moderna y una carta 100% libre de gluten. Sus opciones más aclamadas son el ceviche "Wasabi", con pesca blanca y langostinos en leche de tigre agridulce, y el "Rocoto", que suma trucha y vieiras en una cremosa salsa de picor amable. Ofrecen también una celebrada versión clásica. (Dirección: Belgrano, Villa Crespo y Villa Devoto. Instagram: @nekosushi.ar)

Barra Chalaca: fiel al espíritu de las barras peruanas, explora combinaciones marinas. El "Chalaquito" es una de sus estrellas, con pescado y mariscos picados acompañados de tortitas de choclo crocantes. La carta incluye desde versiones cremosas y picantes hasta el innovador "Ceviche Veggie", elaborado a base de tomate y champiñones. (Dirección: Palermo, Belgrano y San Telmo. Instagram: @barrachalacaarg)