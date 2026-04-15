Comida peruana con menú ejecutivo a $15.900: el lugar de Buenos Aires que se volvió tendencia

Ubicado en una zona clave de la comunidad peruana, Kamay Casa Gardel se consolida como un referente de la cocina criolla con influencias nikkei

La escena gastronómica porteña suma nuevas propuestas que combinan identidad, técnica y precios accesibles. En este contexto, la comida peruana gana protagonismo dentro de la gastronomía local, especialmente en barrios con fuerte presencia cultural. Una propuesta en el Abasto logra destacarse con una fórmula que equilibra sabor, calidad y valor.

El restaurante de comida peruana en abasto que marca tendencia

Ubicado en una zona atravesada por la identidad de la comunidad peruana, Kamay Casa Gardel se posiciona como uno de los espacios más comentados del momento. La propuesta toma como base la cocina criolla peruana y la combina con influencias nikkei, dando como resultado platos intensos, con técnica y una impronta contemporánea.

El proyecto está liderado por Raúl Zorrilla Porta, quien comenzó su camino en 2018 con un formato a puertas cerradas en una terraza del Abasto. Con el tiempo, la iniciativa evolucionó hacia el delivery durante la pandemia y luego se consolidó como restaurante en el Microcentro. En 2025, el concepto regresó a su barrio de origen con una identidad más definida y una carta ampliada.

Actualmente, el chef gestiona varios espacios gastronómicos, tres de ellos en el Abasto, lo que refuerza su presencia en una zona que se consolida como polo de comida peruana en Buenos Aires.

Uno de los principales atractivos del lugar es su menú ejecutivo, disponible en horario de almuerzo con opciones que incluyen entrada, plato principal y bebida

Menú ejecutivo económico: qué incluye y cuándo está disponible

Uno de los principales atractivos de Kamay Casa Gardel es su menú ejecutivo, pensado para el mediodía y orientado a ofrecer una experiencia completa a un precio competitivo. Disponible de martes a viernes entre las 12 y las 17 horas, la propuesta incluye entrada, plato principal y bebida sin alcohol, copa de vino o café por $15.900.

Las opciones del menú rotan, aunque mantienen una línea coherente con la identidad del restaurante. Entre las entradas suelen aparecer preparaciones clásicas como la leche de tigre, mientras que los platos principales pueden variar entre chaufas, propuestas de sushi nikkei o especialidades calientes.

Esta alternativa refuerza el posicionamiento del espacio dentro de la gastronomía porteña, al ofrecer una experiencia cuidada sin necesidad de un ticket elevado.

Platos recomendados de la gastronomía peruana nikkei

La carta de Kamay Casa Gardel refleja el recorrido de su creador y combina distintas influencias en platos con personalidad. Entre las opciones más destacadas se encuentra el tiradito de langostinos en plancha, acompañado de una leche de tigre al ají amarillo.

Otro de los preferidos es el lomo en dos pastas, que integra fetuccinis a la huancaína y al pesto con lomo saltado. También sobresalen los chaufas, como el Maido Bife, que combina arroz al wok con carne, jengibre y una tortilla rellena.

No faltan clásicos de la comida peruana como ceviches, anticuchos y platos más contundentes como el seco de tira o el tacu tacu con lomo. La propuesta se amplía con opciones nikkei, incluyendo rolls de sushi con ingredientes como chorizo amazónico, langostinos y salsas de inspiración peruana.

Coctelería de autor y experiencia completa en abasto

La experiencia se complementa con una carta de coctelería que retoma sabores característicos del Perú. Las bebidas presentan perfiles frutados, cítricos y especiados, con combinaciones que incluyen pisco, ají amarillo, maracuyá o mango.

Entre las opciones se destacan cócteles como Recuerdo de mi abuela o La Humita, que incorporan ingredientes poco convencionales dentro del circuito local. Además, de martes a viernes entre las 16 y las 20 horas, hay promociones 2x1 en coctelería, lo que amplía la propuesta más allá del horario gastronómico.

El espacio también juega un rol clave: cuenta con vereda, salón moderno y un patio a cielo abierto que completa una experiencia integral. Kamay Casa Gardel logra integrar cocina, ambiente y servicio en una propuesta que eleva la vara del barrio y consolida el crecimiento de la gastronomía peruana en la ciudad.