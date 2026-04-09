Queda en el Abasto: la cebichería de Buenos Aires que ofrece pescado fresco y platos abundantes

El restaurante construye su identidad a partir de recetas clásicas de la gastronomía peruana, reinterpretadas con técnicas actuales

La gastronomía peruana continúa expandiéndose en Buenos Aires con propuestas que combinan tradición y creatividad. En este contexto, una nueva cebichería en el barrio del Abasto -llamada Grau Cebichería- gana protagonismo por su enfoque en el producto fresco y platos generosos, en una experiencia que busca acercar estos sabores a un público cada vez más amplio.

Una cebichería en el Abasto que redefine la gastronomía peruana

Grau Cebichería está encabezada por el chef y emprendedor, Raúl Zorrilla. Con una propuesta clara y una identidad bien definida, este espacio logró posicionarse en menos de un año como una referencia dentro de la escena local. La premisa es concreta: ofrecer cocina peruana auténtica, con técnica y materia prima de calidad, sin perder el carácter popular.

La cebichería se destaca por una mirada moderna sobre recetas tradicionales, respetando los sabores originales pero sumando una impronta contemporánea. De esta manera, la gastronomía peruana se presenta accesible, sin resignar complejidad ni profundidad en cada plato.

El crecimiento del lugar responde tanto a la consistencia de su propuesta como a la experiencia integral que ofrece, donde cada detalle está pensado para resaltar el producto.

Pescado fresco y platos abundantes: la clave de la propuesta

Uno de los pilares del restaurante es la frescura de los ingredientes. La experiencia comienza con una cocina abierta y un exhibidor donde se presenta la pesca del día, que puede incluir corvina, lenguado, mero o chernia, según la temporada.

Este sistema permite elegir el pescado antes de su preparación, lo que aporta transparencia y conexión con el proceso. A partir de una misma pieza se elaboran distintas opciones, lo que refuerza el concepto de aprovechamiento integral.

Por ejemplo, de un lenguado de gran tamaño pueden surgir varias preparaciones: cebiche, chupe, chicharrón crocante o pescado a la parrilla o frito. Esta dinámica no solo resalta la versatilidad del producto, sino también el enfoque en platos abundantes, una característica distintiva de la casa.

Cebiches y platos principales con identidad propia

En la carta, los cebiches ocupan un lugar central. Se caracterizan por un picor moderado y equilibrado, pensado para resaltar los sabores sin opacarlos. Hay variantes que se adaptan a diferentes preferencias, desde opciones clásicas hasta combinaciones más elaboradas.

Entre las alternativas se destacan el cebiche mixto con mariscos, el carretillero con rabas crocantes y versiones más complejas que incorporan pulpo, calamar o emulsiones especiales. También aparecen opciones con trucha al ají amarillo y preparaciones tradicionales que mantienen la esencia original.

La calidad del producto es uno de los ejes centrales, con pesca del día exhibida y utilizada en múltiples preparaciones

Los platos principales continúan esa línea de intensidad y abundancia. El tacu tacu con chicharrón de pescado y salsa picante, el tallarín salteado y el risotto en tinta de calamar son algunas de las propuestas que sobresalen por su combinación de texturas y sabores.

A esto se suman sopas tradicionales ideales para el otoño, como el chupe, el sudado y la parihuela, todas con bases profundas y gran presencia de mariscos.

Menú ejecutivo y ambiente: una experiencia completa

Otro de los puntos fuertes de la cebichería es su menú ejecutivo del mediodía, disponible de lunes a viernes. La propuesta incluye entrada, plato principal y bebida, con una selección rotativa de los favoritos de la casa, lo que permite una experiencia completa a un precio accesible.

El espacio acompaña la propuesta culinaria con un ambiente amplio, luminoso y de estética moderna. La distribución incluye boxes, barra y sectores pensados para grupos, lo que lo convierte en una opción versátil tanto para encuentros informales como para salidas en familia.

Además, la barra ofrece cócteles frutados con influencias peruanas, junto con bebidas tradicionales que equilibran los sabores intensos de la carta. Con una combinación de producto fresco, platos contundentes y una propuesta accesible, esta cebichería en el Abasto se consolida como un punto destacado dentro de la gastronomía porteña actual.

Dónde queda Grau Cebichería