Día Mundial de la Pasta Carbonara: 5 lugares para salir a comer en Buenos Aires y disfrutar de la comida italiana

La pasta carbonara es un símbolo de la cocina romana que se caracteriza por su simpleza y equilibrio

El Día Mundial de la Pasta Carbonara se celebra cada 6 de abril y pone en primer plano uno de los platos más icónicos de la gastronomía italiana. En Buenos Aires, distintos restaurantes rinden homenaje a esta receta con versiones que combinan tradición, técnica y productos de calidad.

La tradición de la pasta carbonara en la gastronomía italiana

La pasta carbonara es un emblema de la cocina romana que se distingue por su simpleza y equilibrio. Elaborada con huevo, queso, pimienta y carne curada, su preparación exige precisión para lograr una emulsión cremosa sin perder la identidad de cada ingrediente.

En el marco de esta celebración, la escena gastronómica porteña ofrece propuestas que respetan la receta original y otras que la reinterpretan con impronta local, consolidando a la ciudad como un polo destacado de la gastronomía italiana en la región.

En el marco del Día Mundial de la pasta carbonara, distintos restaurantes de la ciudad presentan versiones que respetan la receta original, mientras otros optan por adaptarla con una impronta contemporánea y local.

La Parolaccia: un clásico de la pasta italiana en Buenos Aires

La Parolaccia se posiciona como uno de los referentes históricos de la cocina italiana en la ciudad. Su “Spaghetti alla Carbonara” se destaca por el uso de pasta fresca elaborada diariamente, que aporta una textura diferencial al plato.

La preparación combina queso pecorino, panceta crocante y una emulsión de yemas y crema que logra un equilibrio armónico. Esta propuesta forma parte de su carta estable y puede encontrarse en sus distintas sucursales porteñas y de zona norte.

El Bodegón de Kimberley: una versión casera y contundente

En Villa Devoto, El Bodegón de Kimberley presenta una reinterpretación que mantiene la esencia de la carbonara, pero la integra en un plato de impronta local. Su propuesta combina tallarines con salsa estilo carbonara junto a una milanesa de bife con hueso y huevo frito.

La técnica respeta el proceso tradicional, con panceta crocante y una emulsión lograda fuera del fuego, generando una textura cremosa que envuelve la pasta. El resultado es un plato abundante y reconfortante.

L’adesso: receta romana con productos de origen

L’adesso Ristorante propone una experiencia centrada en la autenticidad. Durante la semana del 7 al 12 de abril, el restaurante ofrece una versión de carbonara basada en la receta tradicional romana.

El plato incluye guanciale casero, yemas de huevo, una mezcla de quesos parmigiano y pecorino, y pimienta negra. La preparación se realiza sin crema, priorizando el sabor original. La pasta fresca, en formato tonnarelli, es elaborada en el lugar y aporta consistencia a la propuesta.

Desde preparaciones sin crema que priorizan el sabor tradicional hasta propuestas más contundentes y creativas, la carbonara se reinventa sin perder su esencia

Raíces: cocina de la memoria con promoción especial

Raíces Cocina Casera se suma a la celebración con una propuesta especial el 6 de abril. El restaurante ofrece una promoción de 2x1 en spaghetti a la carbonara, elaborados con pasta casera y una salsa a base de huevo, queso reggianito, panceta ahumada y pimienta.

La iniciativa refuerza su concepto de “Cocina de la Memoria”, donde las recetas tradicionales ocupan un lugar central dentro de su identidad culinaria.

Carmen: una carbonara que respeta lo esencial

Carmen apuesta por una versión fiel a los fundamentos de la receta. La salsa se construye con yemas de huevo de campo, queso parmesano y guanciale, logrando una textura cremosa sin añadidos innecesarios.

El plato puede servirse con distintas pastas, como gnocchi, tagliatelle o cavatelli, e incluso ofrece una alternativa sin gluten con spaghetti de harina de maíz. Disponible de forma permanente, esta propuesta consolida su lugar dentro de la oferta de pasta carbonara en Buenos Aires.