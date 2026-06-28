Mar del Plata amaneció a oscuras: un apagón masivo dejó a miles de usuarios sin luz

Un masivo corte de energía eléctrica afectó a Mar del Plata y a varias ciudades de la Costa Atlántica desde las primeras horas de este domingo, lo que provocó severas complicaciones en los servicios esenciales, el comercio y el tránsito urbano.

La interrupción del suministro comenzó a registrarse alrededor de las 7 de la mañana. Según reportaron diversos usuarios, el apagón no solo afectó a la totalidad de los barrios marplatenses, sino que se extendió rápidamente a localidades balnearias vecinas como Santa Clara del Mar, Mar Chiquita y Vivoratá, todas abastecidas por la red eléctrica provincial.

A través de un comunicado oficial, la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) informó que el problema no estuvo ligado a la red de distribución domiciliaria local, sino que se originó por una falla en la red de transporte y distribución de alta tensión de 132 kV.

La situación tomó por sorpresa a residentes, comerciantes y visitantes, provocando inconvenientes en la circulación por la falta de semáforos, además de afectar la actividad comercial, el funcionamiento de estaciones de servicio y diversos servicios de comunicación.

Los reclamos que inundaron las redes sociales no solo apuntaban a la falta de luz, sino también a las masivas fallas en los servicios de internet y telefonía que incomunicaron a la región.

"Nuestros equipos se encuentran trabajando para normalizar el servicio lo antes posible", detallaron desde EDEA apenas se desató la contingencia. De esta manera, desplegaron cuadrillas técnicas en los puntos estratégicos para identificar el origen del problema. El panorama comenzó a aliviarse cerca de las 9. A partir de esa hora, el suministro eléctrico empezó a restablecerse y normalizarse de manera escalonada en los sectores afectados.

Golpe al bolsillo: revelan que las tarifas eléctricas que más aumentaron son las de familas pobres

El bolsillo de los sectores más vulnerables es el que está asimilando el golpe más duro del nuevo esquema energético. Las tarifas eléctricas que más aumentaron en el último año son las del segmento de menores recursos. El dato surge de un informe que compara al sector más subsidiado del esquema anterior y el aplicado en la actualidad por el gobierno de Javier Milei. Además, se observa un empeoramiento del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con diferencias marcadas entre las distintas regiones.

El análisis se centra en la situación existente en mayo de 2025, en relación al mismo mes de este año. En el pasado existía una segmentación en las facturas según tres niveles de ingreso: N1 para el que pagaba la tarifa plena, N2 el del subsidio más alto y N3 el de subsidio medio. El criterio imperante era: a menor ingreso, mayor subsidio.

Pero, en 2026, esa diferenciación desapareció. El precio efectivo de la energía para el usuario con menos recursos subió hasta un 80,8%. “Al comparar la factura de mayo de 2025 N2 con la única tarifa subsidiada vigente en mayo de 2026, el aumento nominal oscila entre el 44% y el 81%. Todas las categorías superan el IPC acumulado. La categoría R3 (370 kWh) exhibe el mayor aumento nominal (+81%)”, determina el informe.

“Es más del triple que el IPC (inflación) del período”, remarca el mismo estudio. En contraste, el sector de ingresos medios fue el más beneficiado en el año, la tarifa se incrementó apenas 8,7%.

De esta manera, tres vecinos del mismo barrio, con el mismo consumo de 298 kWh por mes, pagaron facturas radicalmente distintas: el de mayores recursos declarados pagó $46.401 mientras que tanto el de medios como el de bajos ingresos abonaron $24.551. El análisis del Instituto Argentino de Estudios Técnicos, Económicos y Sociales concluye que “la eliminación del N2 (bajos ingresos) como categoría diferenciada representa una regresión en el diseño de la política tarifaria. El N2 garantizaba a los hogares de menores ingresos un cargo variable hasta un 23% inferior al del N3 (ingresos medios) y una base subsidiada 100 kWh mayor (350 vs. 250 kWh).

La convergencia a un único nivel implica que un hogar que consume 300 kWh por mes y antes pagaba $15.039 (Edesur N2, mayo 2025), ahora paga $24.551 (mayo 2026); es decir, un aumento del 63,3%. El mismo hogar en N3 pagaba $21.157 y pasó a pagar $24.551; se incrementó un 16%.