Todos los partidos de 16avos de final del Mundial 2026: día, hora, TV en vivo y streaming

Uno por uno, todos los cruces de 16avos de final del Mundial 2026 y cómo verlos en Argentina.

El Mundial 2026 entra en etapa de definiciones, con los partidos de eliminación directa en los 16avos de final. Los grandes favoritos clasificaron con comodidad, con la Selección Argentina de Lionel Messi incluida. La defensora del título se medirá con la sorprendente Cabo Verde en Miami, Estados Unidos, ya que el equipo africano avanzó como segundo en el grupo que compartió con España, Uruguay y Arabia Saudita.

Otro candidato que pasó sin problemas a la siguiente ronda fue España, que chocará con Austria. Por su parte, Portugal tendrá un duelo pesado ante Croacia, que terminó tercera en la Copa del Mundo pasada. Por el otro lado del cuadro, la imparable Francia de Kylian Mbappé tendrá enfrente a Suecia, mientras que Inglaterra se medirá con Congo. Otro duelazo será el de Países Bajos vs. Marruecos. Por último entre los combinados grandes históricamente, estarán los compromisos de Brasil vs. Japón y Alemania vs. Paraguay.

Los partidos de 16avos de final del Mundial 2026: día y hora

Sudáfrica vs. Canadá — Domingo 28 de junio, 16 horas de Argentina (Los Ángeles Stadium). Brasil vs. Japón — Lunes 29 de junio, 14.00 (Houston Stadium). Alemania vs. Paraguay — Lunes 29 de junio, 17.30 (Boston Stadium). Países Bajos vs. Marruecos — Lunes 29 de junio, 22.00 (Estadio Monterrey). Costa de Marfil vs. Noruega — Martes 30 de junio, 14.00 (Dallas Stadium). Francia vs. Suecia — Martes 30 de junio, 18.00 (New York New Jersey Stadium). México vs. Ecuador — Martes 30 de junio, 22.00 (Estadio Ciudad de México). Inglaterra vs. Congo — Miércoles 1 de julio, 13.00 (Atlanta Stadium). Bélgica vs. Senegal — Miércoles 1 de julio, 17.00 (Seattle Stadium). Estados Unidos vs. Bosnia — Miércoles 1 de julio, 21.00 (San Francisco Bay Area Stadium). España vs. Austria — Jueves 2 de julio, 16.00 (Los Ángeles Stadium). Portugal vs. Croacia — Jueves 2 de julio, 20.00 (Toronto Stadium). Suiza vs. Argelia — Viernes 3 de julio, 00.00 (BC Place Vancouver). Australia vs. Egipto — Viernes 3 de julio, 15.00 (Dallas Stadium). Argentina vs. Cabo Verde — Viernes 3 de julio, 19.00 (Miami Stadium). Colombia vs. Ghana — Viernes 3 de julio, 22.30 (Kansas City Stadium).

TV en vivo y streaming en Argentina

Los partidos de la Copa del Mundo puede seguirse en vivo a través de Telefe, la TV Pública, TyC Sports y DSports. El streaming online irá por MiTelefe, la TV Pública en vivo en YouTube, TyC Sports Play, DGO, Telecentro Play y Personal Flow.

Todos los canales transmitirán los encuentros de la Selección Argentina, aunque el único que tiene garantizada la emisión en directo del resto de los cotejos por ahora es DSports. En tanto, los demás se definirán en las próximas horas y cada señal lo comunicará oficialmente.

Así quedó el cuadro del Mundial 2026 en 16avos de final

Así quedó el cuadro de 16avos de final del Mundial 2026 (foto: FIFA y Betano).

El hipotético camino de la Selección Argentina hacia la final del Mundial 2026

• 16avos de final - Viernes 3 de julio a las 19 horas de Argentina (Miami).

vs. Cabo Verde.

• 8vos de final - martes 7 de julio a las 13 horas (Atlanta).

vs. Australia/Egipto.

• 4tos de final - sábado 11 de julio a las 22 horas (Kansas City).

vs. Suiza/Argelia/Colombia/Ghana.

• Semifinal - miércoles 15 de julio a las 16 horas (Atlanta).

vs. Brasil-Japón/Noruega-Costa de Marfil/México-Ecuador/Inglaterra-Congo.

• Final - domingo 19 de julio a las 16 horas (New York/New Jersey).

vs. España-Austria/Alemania-Paraguay/Francia-Suecia/Sudáfrica-Canadá/Países Bajos-Marruecos/Estados Unidos-Bosnia/Croacia-Portugal/Bélgica-Senegal.