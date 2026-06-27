Un fuerte terremoto afecta a Hindu Kush y remece a Afganistán y Pakistán

Un fuerte terremoto sacudió el sábado la región del Hindu Kush, en Afganistán, informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo, y el sismo se sintió desde la capital, Kabul, hasta el otro lado de la frontera, en el vecino Pakistán.
La gente salió corriendo de sus casas presa del pánico en el distrito de Swat, en la provincia de Jaiber Pajtunjuá, al norte de Pakistán, explicó a Reuters el residente Daniyal Ahmad. No se registraron víctimas de inmediato.
"Aquí en Swat se notó muchísimo y duró bastante tiempo", afirmó. "La gente salió de sus casas y se vio a mujeres y niños llorando presas del pánico".
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No hubo informes oficiales inmediatos sobre víctimas o daños, pero se estaban llevando a cabo comprobaciones, indicó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán en un comunicado.
El terremoto, de magnitud 6, se produjo a una profundidad de 100 km (62 millas), según el EMSC.
Según el EMSC, un terremoto de magnitud 5,4 sacudió Pakistán el sábado por la mañana.
(Reporte de Sayed Hassib en Kabul, Mushtaq Ali en Peshawar y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Andrew Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)