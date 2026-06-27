FOTO DE ARCHIVO: El glaciar Chiatibo en la cordillera del Hindu Kush, provincia de Jaiber Pajtunjuá

​Un fuerte terremoto sacudió el sábado la región del ‌Hindu Kush, ‌en Afganistán, informó el Centro Sismológico Europeo-Mediterráneo, y el sismo se sintió desde la capital, Kabul, hasta el otro lado de la frontera, ​en el ⁠vecino Pakistán.

La gente salió ‌corriendo de sus casas ⁠presa del pánico ⁠en el distrito de Swat, en la provincia de Jaiber Pajtunjuá, ⁠al norte de Pakistán, ​explicó a Reuters ‌el residente Daniyal ‌Ahmad. No se registraron víctimas ⁠de inmediato.

"Aquí en Swat se notó muchísimo y duró bastante tiempo", afirmó. "La gente ​salió ‌de sus casas y se vio a mujeres y niños llorando presas del pánico".

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No hubo informes ⁠oficiales inmediatos sobre víctimas o daños, pero se estaban llevando a cabo comprobaciones, indicó la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres de Afganistán en un comunicado.

El ‌terremoto, de magnitud 6, se produjo a una profundidad de 100 km (62 millas), según el EMSC.

Según el EMSC, un ‌terremoto de magnitud 5,4 sacudió Pakistán el sábado por la mañana.

(Reporte ‌de Sayed ⁠Hassib en Kabul, Mushtaq Ali en Peshawar ​y Gnaneshwar Rajan en Bengaluru; edición de Andrew Heavens; Editado en Español por Ricardo Figueroa)