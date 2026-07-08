El Gobierno usa a la Selección Argentina para levantar la imagen de Milei

Javier Milei quiere dar por cerrada la peor etapa de su Gobierno, esa que con el caso Adorni y la microeconomía en llamas con niveles de endeudamiento familiar en récords históricos lo llevó a los números más números bajos en su imagen positiva (apenas superando los 20 puntos). El Gobierno para lograrlo intenta hacer uso de la Selección Argentina.

Apenas terminada la épica batalla de Atlanta ante Egipto, Milei salió a hablar con uno de sus periodistas preferidos: Alejandro Fantino. Se subió al triunfalismo argentino y bajó línea. No fue el único entrevistado. Al teléfono apareció una voz femenina: Karina Milei.

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La hermana del Presidente habló en Neura luego de Milei. Debe ser la tercera vez que se expone a responder preguntas desde diciembre de 2023. No es un dato menor.

Con tuits en mayúsculas, posteos en Instagram, fotos en las redes, Milei intenta aprovechar el viento de cola del equipo que conduce Lionel Messi y generar empatía con un público propio que le estaba dando la espalda.

La estrategia de Caputo

En Casa Rosada hay una orden de ir hacia adelante con la denominada "falacia del hombre de paja" y usada contra el peronismo. La idea es instalar que "la Selección está emparentada con Milei, no con el peronismo o el kirchnerismo".

El Gobierno le da entidad a esta falsa idea, sobre todo, en las redes sociales. El sector de Santiago Caputo, con el liderazgo del Gordo Dan en X, intenta en ese terreno imponer que el kirchnerismo "odia a Messi y a la Selección". Este tema también es amplificado desde los programas de televisión de algunos conductores oficialistas cercanos al sector de Caputo.

La idea del grupo de Caputo, por ahora fallida, es meter en la sociedad que "el peronismo quiere que pierda la Selección" y que es "antiMessi". Un tuit deja claro esta estrategia de ayer. Tras el agónico 3-2, el Gordo Dan tuiteó: "Les duró poco la alegría a los kukitas", en referencia al 0-2 transitorio de Egipto.

El propio Caputo fue un poco más allá y escribió en X: "Uno podría afirmar que la probabilidad de dar vuelta el partido en el minuto 79 era aproximadamente 0,16%. Las fuerzas del cielo operan de maneras misteriosas". Le faltó escribir que "Milei cabeceó en el gol definitivo".

En una entrevista de este miércoles, Milei continuó con esta táctica: afirmó que le va a ceder la Casa Rosada a la Scaloneta en caso de salir campeón. Dijo que será solo para ellos y le pedirá a los funcionarios que no asistan ese día a la Casa de Gobierno.

Milei quiere diferenciarse del gobierno de Alberto Fernández, que fracasó en su intento de que en 2022 el equipo fuera a la Rosada. Y temen en la administración libertaria que suceda lo mismo que hace cuatro años.

Asimismo, el campo de la red social X se transformó para los libertarios en una batalla cultural entre los supuestos valores de Occidente y Oriente. Con mensajes antislámicos y xenofóbicos, las cuentas libertarias de trolls salen partido a partido con una línea contra árabes y musulmanes. Forma parte de una campaña más grande, que incluye además argumentos trumpistas.