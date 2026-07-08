La OTAN aprobó un megabono de 70.000 millones de euros para Ucrania

En el cierre de la convulsionada cumbre de líderes celebrada en Ankara, Turquía, los 32 Estados miembro de la OTAN emitieron una declaración conjunta en la que se comprometieron a destinar un fondo de 70.000 millones de euros en equipamiento militar, asistencia técnica y formación para Ucrania durante el transcurso de este año 2026. El documento, aprobado por consenso, fija además la promesa soberana de mantener un nivel de inversión equivalente para 2027.

Sin embargo, el histórico acuerdo dejó al descubierto un drástico cambio en el equilibrio de poder y financiamiento de la coalición: Estados Unidos decidió no participar con fondos en este tramo de la asistencia bilateral, forzando a sus socios europeos y a Canadá a hacerse cargo de la mayor parte de la factura bélica para sostener el frente contra Rusia. "Los aliados permanecen unidos en su apoyo inquebrantable a Ucrania y en la defensa de su libertad, soberanía e integridad territorial", sostuvieron los jefes de Estado en el comunicado oficial, buscando dar una señal de fortaleza hacia Moscú a pesar de las grietas financieras internas.

Para alcanzar la ambiciosa cifra de 70.000 millones de euros sin el aporte de la principal potencia del grupo, los aliados debieron recurrir a una ingeniería contable. El fondo incluye un tramo inicial de 30.000 millones de euros aportados directamente por la Unión Europea a través de su programa de préstamos especiales para gasto en defensa en Kiev. Los restantes 40.000 millones de euros se cubrirán mediante acuerdos de asistencia militar directa y envíos de armas gestionados de forma individual por los gobiernos europeos y el de Canadá.

El texto final de la cumbre blanqueó una realidad que venía madurando en los últimos meses de debates políticos en Washington y es que la Casa Blanca exige que sus socios dejen de depender del presupuesto norteamericano. Los líderes de la Alianza constataron explícitamente que los países europeos y el gobierno canadiense financian ahora "la gran mayoría" de la asistencia en materia de seguridad para el gobierno de Volodímir Zelenski.

Con este nuevo esquema, las potencias europeas manifestaron su expectativa de que el esfuerzo bélico pase a ser "equitativo, predecible y sostenible a largo plazo", asumiendo de manera formal que el tablero de la defensa transatlántica cambió sus reglas de juego de cara a los próximos dos años.

Con información de EuropaPress.