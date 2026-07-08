Exclusivo para jubilados: cómo es la visita gratis a una de las estaciones icónicas de la la Ciudad de Buenos Aires (Foto: TripAdvisor)

Los jubilados y pensionados de la ciudad de Buenos Aires pueden realizar una visita guiada completamente gratis por uno de los puntos más icónicos del territorio porteño: la Estación Constitución. Se trata de una propuesta para los miembros del Pase Cultural, ideal para conocer la historia, espacios secretos y la arquitectura del lugar.

Solo para jubilados: así podés participar de la visita a la Estación Constitución

La visita guiada gratis en la Estación Constitución de la línea Roca se realizará el próximo miércoles 17 de julio desde las 17 hs. Declarada Monumento Histórico en 2021, el recorrido permite conocer espacios no habilitados como, por ejemplo, el Patio de los Leones, mientras que una guía explica los momentos significativos de sus más de 150 años.

Las visitas cuentan con sectores a los cuales se accede por escaleras y duran alrededor de 60 minutos, por lo que se recomienda concurrir con calzado cómodo y paraguas en caso de lluvia.

La actividad es gratuita para los miembros del Pase Cultural porteño, pero hay que inscribirse previamente. Se puede reservar un lugar en el formulario online. Cada reserva es válida por un solo lugar, pero quienes busquen ir acompañados pueden aclararlo en el mail de confirmación. Ante dudas también se puede consultar a la [email protected].

Cómo funciona el Pase Cultural: el paso a paso para inscribirse

El Pase Cultural para Adultos Mayores es un programa del Gobierno porteño que busca acercar diferentes actividades culturales a los jubilados y pensionados reciedentes en la Ciudad de Buenos Aires. El programa les ofrece a los beneficiarios una tarjeta física y/o digital, llamada Tarjeta Pase, con un crédito disponible para gastar durante seis meses en los locales adheridos.

Además, los beneficiarios tienen descuentos en entradas para cines, teatros, museos y librerías porteñas. Y pueden realizar diferentes actividades gratis en centros culturales. La inscripción al Pase Cultural puede hacerse de manera presencial o virtual. Ambos trámites son muy simples de realizar: