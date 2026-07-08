Tensión asegurada: la película más vista de Netflix es de suspenso y tiene a los usuarios enloquecidos

El Portero es el filme más visto de Netflix.

Netflix tiene a miles de usuarios atrapados con una película de acción y suspenso cuya trama está llena de tensión. Se trata de El Portero (The Doorman), filme dirigido por el realizador Ryuhei Kitamura y basado en las vivencias de una exintegrante de la Infantería de Marina de los Estados Unidos que debe salvaguardar a sus familiares directos frente a una organización delictiva.

El filme contó con un reparto encabezado por Ruby Rose, Jean Reno, Rupert Evans y Aksel Hennie, concretando su debut en las salas cinematográficas de Rusia el 1 de octubre de 2020 y su posterior lanzamiento en plataformas digitales en el mercado norteamericano el 9 de octubre del mismo año.

El argumento de El Portero describe el trasfondo de la protagonista, la sargento Alexandra "Ali" Gorski, quien decide abandonar la actividad militar en Nueva York luego de una fallida operación de custodia en Bucarest que derivó en el asesinato de la familia de un diplomático. A instancias de su tío Pat, la mujer se incorpora al cuerpo de vigilancia del Hotel Carrington, locación donde coincide con Borz -su compañero de tareas- y donde reside Jon Stanton, el viudo de su hermana, junto a sus hijos Max y Lily.

El conflicto se desencadena durante el período de Pascua, cuando se revela que Borz operaba encubierto para localizar el tesoro artístico. Con la colaboración de una facción de mercenarios al mando de Victor Dubois, la banda toma las instalaciones y aborda en primera instancia al residente Bernard Hersch. Al constatar que la vivienda originalmente vinculada al escondite de los cuadros pertenecía ahora a la familia Stanton, los asaltantes eliminan al matrimonio Hersch y se dirigen hacia el departamento ocupado por los parientes de la protagonista.

El Portero.

El desarrollo de esta película se formalizó a inicios de 2019 con la confirmación de Rose en el papel principal y, hacia el mes de mayo de esa temporada, la producción sumó las incorporaciones de Reno, Evans, Hennie, Julian Feder, Hideaki Ito y David Sakurai. Las etapas de filmación principal se ejecutaron en locaciones de Rumania, complementándose con rodajes secundarios en la ciudad de Nueva York, mientras que los primeros avances visuales de la obra se difundieron a comienzos de 2020.

Elenco completo de El Portero