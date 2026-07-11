Rudi García queda en el aire como seleccionador belga tras la sustitución de Courtois

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Cuartos de final - España contra Bélgica

El seleccionador de Bélgica, Rudi García, fue objeto de duras críticas por sustituir al portero titular, Thibaut Courtois, ‌en la derrota del viernes ‌en cuartos de final del Mundial ante España, lo que suscitado dudas sobre su futuro.

Courtois consideraba que podía seguir jugando a pesar de una molestia en la pierna, pero García insistió en su sustitución, ya que no estaba al 100% de su forma física.

Senne Lammens entró en su lugar en el minuto 71, pero no pudo ​detener un disparo raso ⁠de Pau Cubarsi, lo que permitió al suplente español Mikel ‌Merino aprovechar la ocasión en el minuto 86 y ⁠asegurar la victoria por 2-1 el viernes.

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La ⁠insistencia de García en sustituir a Courtois provocó la ira de los analistas belgas, como el comentarista Peter Vandenbempt.

"Sustituyes al mejor portero del ⁠mundo durante unos cuartos de final del Mundial porque ya ​no puede sacar balones largos... ¡asombroso! Simplemente no puedo ‌entenderlo", dijo en la radio belga.

"La ‌única explicación es que García se aferra a principios rígidos. ¿No ⁠estás al 100 %? Entonces, fuera. Pero, sin duda, alguien como Courtois sabe de lo que es capaz y de lo que no, ¿no?".

García, sin embargo, explicó claramente su filosofía.

"Desde el inicio del Mundial, he ​dicho que ‌solo pueden jugar los jugadores que estén al 100% físicamente. Eso se aplica también a Thibaut. Necesitábamos sus pases largos: primero a Charles (De Ketelaere) y luego a Romelu (Lukaku). No queríamos que la lesión de Thibaut empeorara. Por eso, no ⁠me arrepiento de la decisión de sustituirlo".

La decisión de García será sin duda uno de los temas que se debatirán cuando se revise su contrato antes de que termine el mes, momento en el que expira su contrato.

El francés de 62 años, que ganó el título de la Ligue 1 con el Lille en 2011, fue designado a principios de 2025 ‌con el encargo de dar un nuevo impulso al equipo tras la etapa de Domenico Tedesco, que se describió como tóxica y sin alma.

Mantenerse en la máxima categoría de la Liga de Naciones era la primera tarea de García, que logró con éxito, al igual que la ‌clasificación para el Mundial. El objetivo de alcanzar los cuartos de final también quedó marcado como cumplido en el historial del seleccionador.

El balance de García ‌en 20 partidos ⁠internacionales es de 12 victorias, seis empates y dos derrotas.

Sin embargo, los responsables de la federación belga tendrán ​que decidir si García es el hombre adecuado para continuar, de cara a crear un equipo capaz de luchar por el Campeonato de Europa de 2028.

(Texto de Mark Gleeson, desde Atlanta; edición de Ed Osmond)