La frase de Nati Jota sobre el Mundial que generó indignación: “Tan incómodo”

Nati Jota contó el calvario que vive en el Mundial.

Nati Jota sorprendió con un insólito descargo desde Estados Unidos, donde cubre el Mundial 2026 para Olga. La comunicadora, que sigue de cerca a la Selección Argentina y los últimos partidos de Lionel Messi con la camiseta albiceleste, contó que la experiencia no es tan color de rosa como muchos imaginan.

El cansancio de los viajes constantes

Mientras millones de argentinos darían cualquier cosa por estar en las tribunas, Nati Jota mostró la otra cara de acompañar el torneo desde adentro. La influencer usó sus redes para compartir el desgaste de los traslados permanentes entre las ciudades sede. Con un contundente "me duermo" arrancó su publicación, en la que detalló las complicaciones de la cobertura.

Nati Jota fue a cubrir el Mundial para OLGA.

Aunque reconoció el privilegio de estar en un evento de semejante magnitud, explicó que los movimientos constantes terminaron siendo agotadores. "Todavía no embarqué al primer vuelo. Son dos. De Miami a Kansas casi que no hay opción sin escala", describió, en referencia al viaje para cubrir el cruce de la Scaloneta ante Suiza por los cuartos de final. "En avión, entre los dos tramos y la escala, tardás de 5 a mil horas", agregó.

Se trata, además, del tercer Mundial que la conductora cubre como periodista, aunque el primero para Olga, canal donde conduce Sería Increíble junto a Eial Moldavsky, Toto Kirzner, Noelia Custodio y Damián Betular.

"Quiero abrir mi valija y establecerme"

Jota también explicó que su forma de viajar en vacaciones es completamente distinta a la dinámica mundialista: "Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme". Sin embargo, reconoció que trabajando es otra historia: "Entiendo que en los mundiales inevitablemente te movés mucho", admitió, aunque remarcó lo desgastante que resulta.

La comparación con Qatar 2022

Fue en ese punto donde llegó la frase que más se viralizó. Nati Jota comparó esta edición con la experiencia en Qatar, donde Argentina se consagró campeón del mundo en 2022: "Fue excepcional, todo en la misma ciudad, Doha. Hoy, en el acá para allá tan incómodo de este Mundial, se valora mil el hecho de que fuera todo en la misma ciudad".

El posteo de Nati Jota.

El descargo generó repercusión por mostrar un costado distinto de una experiencia que para miles de hinchas es un sueño. Mientras muchos siguen los partidos desde lejos o deben trabajar sin poder ver a la Selección, Nati Jota dejó en claro que incluso estar cerca del Mundial tiene sus momentos difíciles.