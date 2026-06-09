A qué se dedicaba Nati Jota antes de ser famosa

La pasión de Nati Jota por la escritura nació durante la adolescencia, cuando comenzó a compartir experiencias y reflexiones personales en internet

El nombre de Nati Jota se convirtió en uno de los más reconocidos de los medios y las redes sociales argentinas. Sin embargo, antes de alcanzar la popularidad en televisión, radio y plataformas de streaming, la conductora construyó un recorrido ligado a la escritura, el periodismo y la comunicación, actividades que marcaron sus primeros pasos profesionales.

Los primeros años de Nati Jota y su pasión por la escritura

Mucho antes de convertirse en una figura seguida por millones de personas, Nati Jota comenzó a desarrollar un fuerte interés por la comunicación durante la adolescencia. Mientras cursaba la escuela secundaria, empezó a escribir sobre situaciones cotidianas de su vida, reflexiones personales y experiencias propias. Aquellos textos se transformaron en una herramienta para expresar ideas y conectar con otros jóvenes que atravesaban vivencias similares.

Con el avance de internet y el auge de las primeras plataformas sociales, decidió compartir esos contenidos en un fotolog. Allí encontró un espacio para publicar sus pensamientos y generar interacción con otras adolescentes que seguían sus publicaciones. Ese intercambio constante con lectores y seguidores se convirtió en una experiencia clave para desarrollar una voz propia y comprender el impacto que podía tener la comunicación digital.

Dónde estudió Nati Jota y cómo se formó en periodismo

Al finalizar la escuela secundaria, el camino profesional parecía bastante definido. El interés por la escritura y los medios la llevó a apostar por una formación académica vinculada al periodismo. Nati Jota estudió en el Taller Escuela Agencia (TEA), una de las instituciones más reconocidas de Argentina en materia de formación periodística. Bajo el lema “Periodismo por Periodistas”, la escuela se especializa en la enseñanza práctica del oficio y cuenta con titulaciones oficiales.

Además, también cursó Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires (UBA), una carrera orientada al análisis de los medios, la cultura y los procesos comunicacionales. La combinación entre la formación académica y la experiencia adquirida en plataformas digitales terminó moldeando un perfil profesional que más adelante sería clave para su crecimiento en los medios tradicionales.

La conductora estudió periodismo en TEA y también cursó Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires.

Cómo las redes sociales impulsaron la carrera de Nati Jota

Aunque la formación periodística fue importante en su desarrollo, el verdadero salto de popularidad llegó gracias a las redes sociales. En una etapa en la que Twitter, actualmente llamada X, comenzaba a consolidarse como una de las plataformas más influyentes, Nati Jota encontró allí un espacio ideal para compartir observaciones, comentarios y reflexiones con un estilo cercano y espontáneo.

Su forma de comunicarse rápidamente captó la atención de miles de usuarios, lo que permitió que su comunidad creciera de manera sostenida. Con el paso del tiempo, acumuló una importante cantidad de seguidores y se convirtió en una de las voces jóvenes más destacadas de la red social. Ese crecimiento digital abrió nuevas oportunidades laborales y la posicionó como una figura con gran llegada a las audiencias más jóvenes.

El ingreso a ESPN que cambió su carrera

El reconocimiento obtenido en redes sociales terminó siendo determinante para su desembarco en los medios masivos. En 2015 recibió una propuesta para sumarse a ESPN, una oportunidad que marcó un antes y un después en su carrera profesional. La experiencia en la señal deportiva le permitió ganar visibilidad frente a un público mucho más amplio y consolidar su presencia en la televisión.

Desde entonces, Nati Jota continuó expandiendo su trayectoria en distintos formatos, incluyendo radio, televisión, contenidos digitales y en canales de streaming como Luzu TV y luego en su traspaso a Olga.