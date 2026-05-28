De “Notti Magiche” a “Dai Dai”: cómo las canciones del Mundial convierten idiomas en fenómenos globales

De “Notti Magiche” a “Dai Dai”: cómo los himnos del Mundial convierten idiomas en fenómenos globales.

Cada Copa del Mundo deja postales inolvidables, encuentros que pasan a la historia y una canción que logra instalarse mucho más allá del fútbol. Temas como “Notti Magiche” en Italia 90 o “Waka Waka” en Sudáfrica 2010 no solo acompañaron un torneo, terminaron convirtiéndose en verdaderos íconos culturales asociados a generaciones, países y lenguajes.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, el fenómeno vuelve a cobrar fuerza con “Dai Dai”, la nueva canción de Shakira junto a Burna Boy. El tema, que combina español, inglés e italiano, ya comenzó a viralizarse en redes sociales y plataformas digitales, despertando también el interés de muchos argentinos por nuevas expresiones e idiomas.

De acuerdo con un relevamiento de Google Trends realizado por Preply, plataforma especializada en clases online, las búsquedas relacionadas con el término “dai dai” registraron un fuerte crecimiento en Argentina luego del estreno oficial de la canción. El momento de mayor interés se produjo el 8 de mayo, cuando distintos fragmentos del tema comenzaron a circular masivamente en redes.

Por qué las canciones del Mundial rompen todas las barreras del idioma

“Las canciones de los Mundiales suelen ir mucho más allá del deporte y terminan convirtiéndose en fenómenos culturales a escala global. En muchos casos, el primer contacto con un idioma surge justamente a través de la música”, señaló Yolanda del Peso, vocera de Preply.

No es un caso aislado. En 1990, “Notti Magiche” llevó expresiones italianas a millones de personas en todo el mundo. Años después, “Waka Waka”, interpretada también por Shakira, popularizó sonidos y palabras africanas dentro de la cultura pop internacional. Más cerca en el tiempo, “Hayya Hayya”, uno de los himnos de Qatar 2022, volvió a despertar curiosidad por términos árabes y nuevas referencias culturales asociadas al Mundial.

“El fútbol y la música generan un puente cultural enorme. A través de una canción, los idiomas se vuelven más cercanos, cotidianos y accesibles para las personas”, agregó Del Peso.

El impacto de estos himnos también puede verse en el comportamiento digital. Según datos de Google Trends, canciones como “Waka Waka” siguen manteniendo niveles altos de búsqueda incluso años después de haber sido lanzadas, consolidándose como fenómenos que trascienden el evento deportivo.

Al mismo tiempo, distintos estudios sobre aprendizaje de idiomas muestran que muchos argentinos relacionan el estudio de nuevas lenguas con mejores oportunidades laborales, vínculos personales y acceso a otras culturas. Sin embargo, factores como la falta de tiempo o la inseguridad al hablar continúan siendo algunas de las principales barreras para empezar.