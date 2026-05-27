Canadá comprará aviones de alerta temprana suecos en lugar del modelo estadounidense

El primer ministro de Canadá, Carney, celebra un evento en Brampton, Canadá.

Canadá, que afirma querer reducir su dependencia de las empresas de defensa ‌estadounidenses, anunció el miércoles ‌sus planes de adquirir una flota de aviones de alerta temprana de la empresa sueca Saab, en lugar de una opción de Boeing.

El primer ministro Mark Carney afirmó que Canadá se decantará por el GlobalEye de Saab, basado en ​el jet ⁠Global 6500 de Bombardier. El avión E-7 Wedgetail ‌de Boeing —que ha sufrido retrasos y ⁠sobrecostos— también había estado ⁠en liza.

"(Esta medida) refuerza la autonomía estratégica de Canadá, crea puestos de trabajo en el país y ⁠consolida la posición de Canadá como líder ​mundial. Además, es la opción elegida ‌por muchos de los ‌socios de Canadá, entre ellos Francia, Suecia y ⁠Emiratos Árabes Unidos", declaró Carney en una conferencia sobre defensa celebrada en Ottawa.

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El Gobierno liberal de Carney anunció el año pasado planes ​para aumentar ‌el gasto en defensa. Estados Unidos y otros aliados llevaban años quejándose de que Canadá no cumplía los objetivos de la OTAN en materia de gasto militar, ⁠establecidos desde hacía tiempo.

En un comunicado, Saab afirmó que tiene previsto invertir en actividades de investigación y desarrollo en Canadá como parte de cualquier acuerdo.

Aunque Carney no dio detalles sobre el tamaño de la flota ni el costo de un posible contrato, ‌responsables militares habían declarado anteriormente que pretendían adquirir seis aviones de alerta temprana.

Como parte del esfuerzo por reducir la compra de armamento estadounidense, Canadá busca estrechar lazos con el sector de defensa europeo.

Canadá ‌tiene un acuerdo para comprar 88 aviones F-35 a Lockheed-Martin, pero el año pasado, después de que Estados ‌Unidos impuso ⁠aranceles a importaciones canadienses clave, Carney pidió al ejército que estudiara si ​se podía reducir el pedido y comprar algunos aviones a otro fabricante.

(Reporte adicional de Promit Mukherjee y Maria Cheng; editado en español por Carlos Serrano)