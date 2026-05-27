Judiciales de Catamarca denuncian congelamiento salarial desde hace un año y medio: "La dignidad no se negocia"

La crisis económica pulveriza el poder adquisitivo de todos los trabajadores de la provincia de Catamarca y el gobernador Raúl Jalil no brinda respuestas acordes al contexto. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) a nivel local rechazó las últimas recomposiciones salariales y reclamó aumentos que permitan recuperar el poder adquisitivo. “La dignidad no se negocia”, señalaron a través de un comunicado.

A través de un flyer difundido públicamente, el gremio sostuvo que “el 3,4% no alcanzó” y advirtió que “el 2,6% tampoco alcanzará”, en referencia a los incrementos salariales otorgados recientemente.

Desde el sindicato señalaron que las recomposiciones “no se ajustan a un IPC de dudosa veracidad” y remarcaron que los trabajadores judiciales registran un “salario congelado” desde diciembre de 2024.

Además, manifestaron su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo y afirmaron que los salarios “siguen corriendo detrás de una inflación ficticiamente controlada mediante recomposiciones tardías que profundizan la pérdida salarial acumulada”.

En ese contexto, la UEJN Catamarca ratificó la continuidad de un “plan de lucha” con distintas acciones para visibilizar el malestar del sector.

Docentes denuncian "empobrecimiento sostenido" bajo el gobierno de Jalil

El colectivo de Docentes Autoconvocados de Catamarca denunció que el sector atraviesa un "proceso de empobrecimiento sostenido” por las medidas del gobernador Raúl Jalil.

Los trabajadores de la educación cuestionaron al gobierno de Jalil por la implementación de acuerdos salariales “a la baja”, así como por la aplicación de descuentos, sanciones y medidas que calificaron como “mecanismos de disciplinamiento”. Según detalló el medio San Fernando Digital, los maestos advierten que las políticas salariales vigentes “degradan el poder adquisitivo, precarizan el trabajo y afectan derechos conquistados”.

El mandatario provincial y la intersindical docente provincial firmaron un acuerdo salarial que deja los ingresos planchados en niveles que apenas superan la canasta de indigencia: implica un incremento del 10% para marzo y del 5% para mayo, con actualización bimestral por IPC desde el mes julio, garantizando un salario mínimo de $870.000.

En abril, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) en Catamarca alcanzó los $1.469.768 para una familia tipo de cuatro integrantes, marcando el límite para no quedar bajo la línea de pobreza. A su vez, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que mide el umbral de indigencia se ubicó en los $665.053.

Sin embargo, este acuerdo dejó a los docentes casi 600 mil pesos por debajo de ese monto. En ese sentido, tampoco eleva el poder adquisitivo que se deteriora mes a mes, sobre todo si se compara el incremento de la tarifa de energía eléctrica que aumentó en razón del 27%.